La Liendra раскрыла, действительно ли она скучает по бывшей подруге Луизе Кастро

La Liendra в настоящее время переживает свой первый год романтической истории с Дани Дюк, однако, до ее ухаживания с указанным создателем контента, также влиятельный человек пошел на свидание с другой коллегой: Луизой Кастро. Однако в середине 2020 года их история любви привела к финальной точке. Хотя с момента их расставания пошло много дождей, учитывая, что они общественные деятели и их высокая популярность в социальных сетях и влиятельных лицах, нет недостатка в тех моментах, когда Луизу и Лиендру спрашивают друг о друге.

И недавно это произошло снова, но в рамках вызова, проведенного Маурисио Гомесом (имя влиятельного лица) для своего аккаунта в Instagram. Чтобы лучше объяснить это, паиса и его друг, Максиолли (который работает городским певцом), задались целью бросить вызов друг другу, один из них - ответить на «неудобные и тяжелые вопросы». Таким образом, игрок в реггетон задал влиятельному человеку вопрос: «Что вам не хватает в Луизе?».

Сразу же из-за жестов La Liendra вопрос был, по сути, неудобным, но он все же ответил: «Я не скучаю по ней или по ней», но Максиолли не был удовлетворен ответом и повторил вопрос, затем создатель контента утверждал более решительно: «Ничего! Я наелся той женщиной, которая у меня сейчас есть! Я не в прошлом, а в настоящем». Но вызов на этом не закончился, так как городской певец настаивал на своем вопросе. «Ничего! то я лгу тогда?... Но я ничего не пропустил!» , были последними словами Ла Лиендры по данному вопросу.

С другой стороны, что касается своих романтических отношений с Дани Дюк, Ла Лиендра всегда понимала, насколько она удовлетворена ухаживаниями. Вместе они поделились разнообразным контентом для своих социальных сетей, таким как поездки, мероприятия, которые они посещали, а также, как пара, ответили на многочисленные вопросы своих поклонников. Например, в феврале прошлого года они получили через Instagram вопрос о том, будут ли они жить вместе.

«Мы здесь уже год, 18 января нам исполнится год, и когда вы планируете жить вместе? У нас пока нет планов жить вместе, потому что у нас все очень хорошо», - сказал тогда Дьюк.

И теперь, когда тема их годовщины упоминается, в качестве подарка к завершению первого года жизни жениха и невесты La Liendra дала партнеру кошелек Chanel, который не стоил ни пяти, ни десяти, ни пятнадцати миллионов песо, цифра составила 32 миллиона. Произведение было описано создателем контента как «драгоценный камень». Стоит помнить, что Дэни Дюк уже несколько раз осознавал свой вкус к сумкам и кошелькам, на самом деле он собирает их независимо от их стоимости. Что касается этой новой сумки Chanel, пайса сняла видео, чтобы показать ее подробно.





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