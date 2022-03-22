Король Норвегии Харальд дал положительный результат на covid-19

Королевский дом сообщил, что во вторник король Норвегии Харальд в возрасте 85 лет с плохим здоровьем дал положительный результат на COVID-19.

«У короля легкие симптомы, и он будет на больничном в ближайшие несколько дней», - поясняется в заявлении Королевского дома.

Тем временем его сын, принц Хокон, будет отвечать за выполнение обязательств короля.

Харальд, который находится на троне более 30 лет, всегда отказывался отречься от престола, несмотря на проблемы со здоровьем.

В 2005 году ему имплантировали сердечный клапан, который пришлось заменить во время операции в 2020 году.

Другие скандинавские монархи заразились COVID-19: король Карл XVI Густав (75 лет) и королева Швеции Сильвия (78) были инфицированы в начале января; а королева Дании Маргарет II (81 год) дала положительный результат на COVID в феврале.

ДЖЛЛ/БП/JVB/МИС