Япония предупреждает об отключении электроэнергии в середине волны холодов

ТОКИО (AP) — Правительство Японии предупредило регион Токио о потенциальных отключениях электроэнергии во вторник из-за низкого энергоснабжения после того, как несколько угольных электростанций временно прекратили производство электроэнергии после землетрясения на прошлой неделе.

Необычное предупреждение, в котором домохозяйства и предприятия просили экономить энергию, совпало с прогнозами снега и необычайно холодной погоды ранней весной в регионе Токио, что увеличило использование обогревателей.

Землетрясение магнитудой 7,4 у побережья Фукусимы в прошлую среду оставило четверых погибших и более 230 раненых и возродило воспоминания о землетрясении, цунами и ядерной катастрофе в марте 2011 года, в результате которой погибли тысячи людей и опустошило северо-восточное побережье страны.

Землетрясение на прошлой неделе вызвало временные отключения электроэнергии, которые затронули два миллиона человек, поскольку угольные электростанции в этом районе остановились, пока Tokyo Electric Power Company Holdings проверила и восстановила ущерб.

После этого обслуживание было восстановлено, но сеть испытывала сильное давление из-за необычной волны холода и снега, по данным властей.

К середине дня усилий по экономии энергии было недостаточно, чтобы избежать перебоев, сказал министр экономики и промышленности Коичи Хагиуда, который призвал к сотрудничеству домохозяйств и компаний.

Вторник стал последним днем национальных ограничений против COVID-19 в Японии, в то время как число заражений продолжало снижаться, а бары и рестораны планировали возобновить работу в обычное время, хотя клиентам, возможно, придется ужинать при среднем освещении.

Если больше энергии не будет сохранено, предупредил Хагиуда, перебои в подаче электроэнергии на больших площадях будут неизбежны. Министр попросил универмаги, супермаркеты и продуктовые магазины выключить неоновые вывески и призвал производственные предприятия экономить как можно больше энергии.