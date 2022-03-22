Япония протестует против России за отказ от мирных переговоров

Во вторник Япония выразила «решительный протест» в связи с решением России отказаться от переговоров по мирному договору между двумя странами из-за жесткой реакции Токио на вторжение в Украину.

«Последняя ситуация возникла в результате российской агрессии против Украины, и попытка России перенести эту проблему в японо-российские отношения крайне неоправданна и совершенно неприемлема», — заявил премьер-министр Фумио Кисида в парламенте.

Япония «решительно протестует», добавил он, осуждая Россию за «одностороннее изменение статус-кво силой».

Япония и Россия годами пытались договориться о мирном договоре после Второй мировой войны, но ситуация с четырьмя удерживаемыми Россией островами, на которые претендует Япония, помешала прогрессе.

Однако Россия заявила, что воздержится от диалога, сославшись на «невозможность» его продолжения «со страной, которая заняла откровенно враждебную позицию и стремится нанести ущерб интересам нашей страны».

Москва заявила, что она также прекратит безвизовый режим въезда на спорные острова, который существует для японцев, и что она выйдет из переговоров о совместной экономической деятельности на этих островах.

Япония поддержала своих союзников по G7 во введении жестких санкций против финансовых учреждений и российских властей за вторжение в Украину.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в течение многих лет упорно продвигал диалог с Россией, не добиваясь значительного прогресса в отношении спорных островов, которые Москва называет Курилами, а для Японии это северные территории.

кх-сах/охо/мас/дл