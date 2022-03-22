«Дело не в тлайудасе и классизме»: Дениз Дрессер призвала переадресовать критику в адрес AIFA

Журналистка Дениз Дрессер призвала «сосредоточиться» на реальной критике международного аэропорта Фелипе Анхелес (AIFA) перед лицом споров, возникших в связи с продажей тлайудас во время инаугурации, 21 марта.

Через свой аккаунт в Twitter обозреватель присоединилась к волне критики мегапроекта Сент-Люсии, который, среди прочих вопросов, является незаконченным, не решает насыщение аэропорта Мехико (AICM) и представляет нарушения в его контрактах, он завербовался.

Это после того, как новость о даме, которая пришла продавать тлайудас во время открытия AIFA, стала вирусной в социальных сетях, что вызвало несколько реакций отвращение во многом - это то, что президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) вынес решение за расизм.

«Он был построен на нерегулярных и непрозрачных контрактах», - сказал журналист. (Фото: скриншот)

Во время своей утренней конференции президент раскритиковал тех, кто уделял приоритетное внимание распространению новостей о продаже тлайудас над персевой инаугурацией Фелипе Анхелеса, отметив, что это отражает «расизм и классизм» консервативной стороны.

«Главной нотой было то, что дама продавала тлайудас с презрением, которое Мексика, культуры нашей страны мало знают», - заявила она утром этого 22 марта.

Чтобы продемонстрировать свою аргументацию, глава исполнительной власти проецировал твит, в котором журналист Азучена Урести задокументировал этот факт: «Это часть незнания культурного величия Мексики и чувства превосходства над другими «, - ответил он после прочтения публикации.

Таким образом, ведущая Миленио ответила на обвинение Табаскеньо: через свой личный аккаунт Урести заверила, что публикация, сделанная о продаже тлайудас, была сделана без оговорок или суждений и с единственной целью сообщения.

Президент выдвинул обвинения в адрес Урести с утренних лекций. (Фото: ГАЛО КАНЬЯС/CUARTOSCURO.COM)

«Одна женщина просочилась в зал прибытия AIFA и начала продавать тлайудас пассажирам в терминале. Из-за отсутствия магазинов, продающих продукты питания, образовались длинные очереди», — говорится в твите, опубликованном 21 марта.

При этом Лопес Обрадор уже три раза обвинял журналиста, первый из которых был в марте 09 года, когда он критиковал ее за якобы защищать заинтересованные группы после распространения отчета о марше 8 месяцев в CDMX.

Между тем, через день (10 марта) AMLO снова упомянул ее с трибуны Национального дворца, заявив, что она бы устроилась на работу предложение от СМИ Latinus, для которого сотрудничает журналист и горячий критик администрации Карлос Лорет де Мола.

По этой причине 22 марта Azucena Uresti воспользовался его публикацией, чтобы напомнить Андресу Мануэлю, что он все еще должен представить доказательства триады выдвинутых против него обвинений.

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