Изабель Пантоха предстанет перед судом во вторник в Малаге за наказуемую неплатежеспособность

Малага, 22 марта Тонадиллера Изабель Пантоха будет рассмотрена в этот вторник в уголовном суде № 5 Малаги по обвинению в наказуемом преступлении неплатежеспособности, новом деле против художника, который уже приговорен за отмывание денег к двум годам тюрьмы. Судебные источники сообщили Эфе, что устное слушание назначено на 10 часов утра и что Пантохе будет предъявлено налоговое ходатайство на три года тюрьмы. Прокуратура считает Пантоха «необходимым сооператором» в наказуемом преступлении о несостоятельности, а также обвиняет предпринимателя в том же преступлении, но в качестве исполнителя. Факты восходят к тому времени, когда тонадильера была единственным администратором Panriver 56 S.L. и якобы понесла долг, связанный с ее домом в Марбелье, со строительной компанией Codabe. Эта строительная компания, в свою очередь, имела еще один долг перед застройщиком Hormofer на большую сумму, и суды посчитали, что долг tonadillera должен быть выплачен другой компании. Изабель Пантоха будет сидеть сложа руки на скамейке подсудимых и вспомнит инциденты, которые она пережила в апреле 2013 года, когда ее освободили из суда после оглашения приговора и где ее трясло, освистывало и кричало «вор», «чориза» и «преступник». Пантоха покинула женскую тюрьму в Алькала-де-Гвадаира (Севилья) в марте 2016 года, куда 21 ноября 2014 года была допущена к отбыванию двухлетнего срока за отмывание денег.