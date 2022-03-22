Инфляция: оптовые цены выросли на 4,7% в феврале и усилили давление на розничных торговцев

Индекс оптовых цен увеличился на 4,7% в феврале, в то время как стоимость строительства выросла в этом месяце на 3,7%, как сообщил во вторник Indec. Цены на вводимые ресурсы часто служат предвкушением того, что произойдет с общим индексом цен на фоне роста цен на продукты питания, вызывающего озабоченность правительства.

IPIM, который измеряет изменение оптовых цен, зафиксировал тот же темп роста, что и индекс потребительских цен, известный на прошлой неделе. Этот скачок на 4,7% в общем выражении сопровождался в общем ИПЦ ростом цен на продукты питания на 7,5%.

Индекс оптовой торговли ознаменовал основной рост февральской одежды из текстильных материалов (14,4%), электроэнергии (10,9%), сельскохозяйственной продукции (9,3%) и нефтепродуктов (8,7%). Таким образом, последние два показывают, что уже наблюдается тенденция к росту цен на вводимые ресурсы к февралю из-за роста международных цен на продовольствие и энергоносители.

В международном выражении некоторые вводимые ресурсы почти 90%, как в случае с другими видами транспорта, за которыми следуют древесина и изделия из древесины, за исключением мебели (74,4%), рыбная продукция (70,5%), текстильная одежда (67%), печать и воспроизведение записей (61%), электроэнергия (60%), неметаллические минеральные продукты (57,2%) и автомобили, кузова и запасные части (55,7 процента).

Тем временем стоимость строительства в Большом Буэнос-Айресе в феврале выросла на 3,7%. Этот результат возникает в результате увеличения на 3,5% в главе «Материалы», на 4% в главе «Труд» и на 3,5% в разделе «Общие расходы». За последние двенадцать месяцев этот индекс вырос на 47,2 процента.

Неделю назад Indec сообщила, что инфляция вновь ускорилась в феврале и достигла 4,7%. Таким образом, за последние двенадцать месяцев он составил 52,3%. Продовольственные товары снова сыграли значительную роль в инфляции в феврале, поскольку она выросла на 7,5 процента.

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