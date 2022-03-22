Инфляция: 10 ключей к борьбе с траншеей

Осколки военной сцены между Россией и Украиной и различные экономические санкции являются основными триггерами резких движений в мировой экономике. Когда началась пандемия, правительство создало рекордный денежный выпуск для субсидирования различных экономических и социальных секторов с очень плохим управлением расходами в 2020 году. В 2021 году, пытаясь выиграть выборы, он задержал все относительные цены экономики и имел рекордный денежный выпуск в 1,8 триллиона песо. Только в декабре 2021 года этот выпуск составил 450 миллиардов долларов.

Вторжение в Украину вновь выявило макроэкономическую хрупкость Аргентины. Когда необходимо было скорректировать относительные цены в экономике, отставали только от этих цен, это цены, которые растут на международном уровне. Когда нужно было инвестировать в газопроводы, чтобы не зависеть от импортируемого сжиженного газа, они были расширены, и теперь газ должен импортироваться по рекордной цене. Когда требовалось разработать разумный денежно-кредитный и фискальный план, этого не было сделано. Теперь вина лежит на предыдущем правительстве, и МВФ делает это.

Что такое мир с войной против инфляции, которую президент аргентинской нации хочет вести в это время?

Цены на сырьевые товары растут: основные товары находятся на новых рекордных значениях. Соевые бобы превысили 620 долларов за тонну (максимум почти за десятилетие), пшеница достигла 500 долларов, а кукуруза стабильна на уровне 300 долларов.

Бьет местная продовольственная инфляция: эти новые пики порождают перекрестные эффекты как для внутреннего, так и для внешнего рынков. Другими словами, эти высокие цены окажут внутреннее влияние на стоимость хлеба, лапши и масла, тем самым создав большее давление на продовольственную инфляцию, которая в январе и феврале превысила средний индекс потребительских цен.

Цена на нефть и газ. Ситуация между Россией и Украиной также влияет на цену энергоносителей, таких как нефть марки Brent и природный газ. Что касается ситуации роста цен на нефть марки Brent, то можно увидеть, что она закрылась на уровне 112,4 доллара за баррель (достигла пика во время войны в 127 долларов), а цена природного газа составила 131,2 доллара за мегаватт-час (МВтч). Проблема становится еще более тревожной, потому что наша страна импортирует энергию, такую как сжиженный природный газ (СПГ) и дизельное топливо, которое импортируется для сельскохозяйственной техники. По данным консалтинговой фирмы INVECQ, это увеличение приведет к увеличению импорта более чем на 6,3 миллиарда долларов. Соглашение с МВФ предполагает сокращение энергетических субсидий до более низких

Повышение цен на бензин и дизельное топливо: с ростом цены на баррель нефти и пониманием того, что 20% топлива, поступающего на местные нефтеперерабатывающие заводы, импортируется, увеличение бензина и дизельного топлива не задержало прибытия, и на этой неделе было в среднем увеличение на 11,5%. Со своей стороны, в условиях высокой инфляции этот рост оказывает второстепенное влияние на транспортировку и распределение товаров в нашей стране. По данным Paetac (Первая бизнес-ассоциация грузовых перевозок), изменение структуры транспортных расходов до февраля 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило почти 55%, не считая недавнего увеличения дизельного топлива. В марте наблюдалось дальнейшее увеличение среднего уровня бензина и дизельного топлива на 10,5%. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет всего 35%, что означает, что задержка значительна в условиях инфляции в 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и международных цен на нефть.

Российский импорт в Аргентину: С этой точки зрения ситуация также сложная. Что касается торговли не только из Латинской Америки (импорт химических веществ, таких как 16,1% азотных удобрений, в металлы, такие как 14% полуфабрикатов стали), но и для Аргентины это также имеет сложные последствия. Мы импортируем смеси карбамида с нитратом аммония в водном или аммиачном растворе, что сокращение импорта также приведет к сокращению наиболее распространенных удобрений для поля. По данным Indec, в 2021 году было импортировано 650 710 миллионов долларов США.

Предупреждение о сдерживании сельской местности: динамика международной войны создает сильное давление на уровень инфляции, например, недостающий импорт, который повлияет на сельскую местность. Что касается экспорта, то вместо того, чтобы воспользоваться рекордными ценами на сырьевые товары для заключения соглашения между государственным и частным секторами об улучшении посевов и получении большего объема будущего урожая, правительство планирует зафиксировать дополнительные удержания текущих запасов. Против всего мира.

Совокупная инфляция за 24 месяца: за первые 24 месяца правления последних трех правительств у Кристины Фернандес де Киршнер совокупная инфляция составила 76,8%, Маурисио Макри — 78%, а Альберто Фернандес — 131%. Очень трудно обещать замедление инфляции, когда руководство демонстрирует ускорение инфляции без плана или целей по ее снижению.

Таблица соглашения о ценах и заработной плате: Правительство настаивает на тщательной программе цен, сокращении популярного мяса, трастах на сырьевые товары и нефть, контроле цен на секторальном уровне, программах и популярных ярмарках, среди прочего. Соглашение с МВФ предлагает диапазон инфляции на 2022 год от 38% до 48%. На рынке фиксированная инфляция составляет 56%. В 2021 году те же меры были указаны вместе за одним столом с обязательством правительства снизить инфляцию до 29% и в конечном итоге до 50,7%. Легитимность слов и действий проявляется в данных и скудных результатах.

Аргентине следует повысить предсказуемость и спокойствие. Однако мы находимся в сценарии нестабильности. Реальная задача состоит в том, чтобы попытаться сдержать международные последствия военного конфликта без перекрестных последствий правительственных решений, которые еще больше отбросят нас назад.

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