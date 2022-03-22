В разгар президентских дебатов Федерико Гутьеррес сфотографировал Густаво Петро

В ночь на этот праздничный понедельник были проведены новые президентские дебаты, организованные Noticias RCN и RCN Radio, которые через несколько часов после начала представили отличные новости на панели гостей.

Во второй половине дня Густаво Петро объявил через свой аккаунт в Twitter, что не будет участвовать в каких-либо обсуждениях между кандидатами «до тех пор, пока не будет гарантирована прозрачность голосования», ссылаясь на подсчет голосов, запрошенный национальным регистратором Александром Вегой, а также осуждая, что «нет» прозрачная цепочка поставок», за манипулирование соответствующими голосованиями на выборах, состоявшихся 13 марта.

На мероприятии присутствовали Федерико Гутьеррес, Ингрид Бетанкур, Серхио Фахардо и Энрике Гомес, кандидат от Движения национального спасения, впервые участвовавший в дебатах. На протяжении всего собрания кафедра Петра была пуста.

Одной из проблем стал экономический кризис, который страна переживает из-за инфляции, вызванной высокими ценами на импорт материалов для посадки и выращивания продуктов питания в колумбийской сельской местности. Серхио Фахардо и Федерико Гутьеррес согласились с тем, что необходимо производить больше ресурсов для развития сельского хозяйства внутри страны, однако Гомес, 0,3% намерения проголосовать согласно последнему опросу, проведенному фирмой YanHass — обвинили кандидата Исторический пакт о росте цен на многие продукты питания.

«Это не тот кандидат, который привел к беспорядкам в апреле и мае 2021 года, которые нарушили производственные цепочки и нарушили поставки белка и продовольствия для всей страны», - заявил сторонник правого толка. Кстати, он особо отметил отсутствие возможности выступить на эту тему в прениях.

Где Петро отреагирует колумбийцам за рост инфляции? спросил Гомеса; а Федерико Гутьеррес дополнил жестом, который вызвал споры в социальных сетях.

«Мы согласны с тем, что вы подняли, потому что, вот и все, есть некоторые экзогенные и внешние факторы, которые повысили цены на продукты питания; но так как этот человек не пришел, я хочу представить их ему», - сказал «Гутьеррес», делая печатную фотографию Густаво Петро из своей папки.

В середине дебатов кандидат от сборной Колумбии сфотографировал кандидата в члены Исторического пакта ФОТО: Скриншот с YouTube (радио RCN)

И он продолжил свою речь: «Поскольку мы привыкли не видеть его на дебатах, я привез их вам: представляю вам Густаво Петро. Этот человек несет ответственность - за кризис - и многие из тех, кто посвятил себя блокированию дорог во время забастовки», в то же время он получил несколько аплодисментов от претендента на Движение национального спасения.

Как и ожидалось, этот факт не остался незамеченным в социальных сетях, и в Twitter многие усомнились в этом жесте. Поступление мемов не заняло много времени, и некоторые говорили о «одержимости» Фицо бывшим мэром Боготы.

Через твиттер

Через твиттер

Но реакция на этом не прекратилась. Сам Петро опубликовал, через трель, еще с того момента, когда его претендент выставил его фотографию в середине дебатов. Он не использовал никакого описания, но дал знак, что ожидает этого обсуждения.

Через твиттер (@petrogustavo)

Дебаты продолжились, и Гутьеррес продолжил свою речь «(...) и люди задаются вопросом, почему яйца и курица дороги; знаете ли вы, кем? Из-за этого человека», - сказал он, указывая на фотографию своего соперника на выборах.

Затем он сохранил изображение и в заключение сказал, что при возможном его правительстве он будет гарантировать мирный социальный протест, не допуская насилия и блокад на дорогах.

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