Перед лицом давления России на Одессе украинские бабушки и дедушки решили остаться

Одесса (Украина), 22 марта В то время как русские активизируют свои действия против Одесской области на юго-западе Украины, после вчерашнего нападения двух кораблей украинские бабушки и дедушки спокойно сидят в парке, чтобы играть в шахматы, потому что, столкнувшись с физическими, умственными и экономическими невозможность бежать, у них остался только один вариант: остаться в городе и ждать. На Соборной площади, в центре Одессы, зенитная сигнализация смешивается с звоном колоколов Спасо-Преображенского собора, которые начинают звучать при срабатывании сирен перед лицом возможной атаки. Несмотря на эти звуки, несколько бабушек и дедушек собираются каждый день, чтобы поиграть, не защищая себя ни в одном приюте. «Подземные убежища были еще до Второй мировой войны, поэтому я не уверен, что они могут справиться с современным оружием», - говорит 70-летний пенсионер Эфе Андрей, так как срабатывает одна из тревог, хотя он предпочитает оставаться в парке, пока готовится посмотреть игру в шахматы. НАПРЯЖЕНИЕ В ОДЕССЕ Город Одесса, так называемая жемчужина Черного моря, находится в напряжении практически с момента начала войны России против Украины 24 февраля, поскольку это одна из самых ценных целей Москвы, поскольку она является одной из самых стратегических точек в стране. Но вчера жители пережили пик напряженности после нескольких дней относительного спокойствия, когда два российских корабля атаковали с артиллерией на окраине города, впервые они подошли так близко к городу, повредив жилые дома, но без жертв, сообщают городские власти Одессы. Кроме того, высокопоставленный сотрудник Пентагона заявил вчера, что они обнаружили рост российской военно-морской активности в Черном море и указали, что некоторые артиллерийские удары по Одессе были результатом деятельности этого российского флота, «особенно боевых десантных кораблей». Однако источник утверждает, что это не означает, что десантный десант будет атакован из Одесского порта, чего население опасается с начала войны. Несмотря на эту угрозу городу, Андрея, который ласкает густые усы, беспокоит только одно: ежемесячная пенсия. «Мы приходим сюда каждый день, в парк, потому что не знаем, что произойдет и особенно, что будет с нами. Если нам не выплатят ежемесячную пенсию, что мы будем делать? Мы не можем работать», — говорит 70-летний Андрей, который получает пенсию в размере около 250 евро. ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА МОЛОДА... Уехать из города не входит в планы Андрея или кого-либо из его коллег, которые сопровождают его на эти утренние шахматные игры, которые могут длиться до заката. Надев шерстяную шляпу под названием папайя, Андрей, который раньше работал охранником, говорит, что не знает, «как жить за границей». Поэтому он настаивает на том, что не собирается уезжать, потому что, кроме того, «нужны деньги, чтобы бежать» и «не все могут покинуть город». За одним из столов в парке с уже приготовленными шахматной доской и веревочным таймером Владимир и Анатолий, которым тоже 70 лет, концентрируются на своем отъезде. Пока 71-летний Борис ждет чек-мата, чтобы занять позицию проигравшего, он уверяет Эфе: «Ради кого мы собираемся уходить? Нам от 70 до 80 лет, куда мы пойдем? Если бы я была маленькой, я бы ушла». Когда Владимир встает после проигрыша, приковывая одну сигару за другой, он в шутку говорит Эфе, что Одесса означает «улыбка Бога» и что с ним ничего не случится. «Кто нас защитит? У нас нет защитников», - объясняет он и подчеркивает вопрос пенсий: «Нам не имеет смысла уходить, когда у нас есть деньги». Согласно последним данным Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), количество граждан Украины, в основном женщин и детей, которые покинули свою страну в результате российского вторжения, составляет 3,48 миллиона человек. Среди беженцев и вынужденных переселенцев УВКБ опасается, что около 10 миллионов украинцев, почти четверть всего населения страны, были вынуждены покинуть свои дома. Айзек Джон Мартин