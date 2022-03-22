По данным НПО, в Никарагуа существует оппозиционная «политика против всех лидеров»

Манагуа, 22 марта Приговоры к тюремному заключению сроком от 8 до 13 лет против 7 лидеров оппозиции, которые хотели конкурировать за пост президента с правителем Даниэлем Ортегой на выборах в ноябре прошлого года в Никарагуа, показывают альтернативную «политику против всех лидеров», говорится в сообщении обсерватории Open Urns вторник. «Признание вины семи соперников, которые намеревались противостоять Ортегу и (Росарио) Мурильо, является завершением политических преследований и преследований против любого оппозиционного руководства или сил, которые стремились оспаривать власть путем голосования», — говорится в заявлении независимого органа Урнаса Абиертаса. Семь политиков, объявивших о своих намерениях стать кандидатами в президенты от оппозиции и которым был вынесен приговор, это Артуро Крус (9 лет), Кристина Чаморро Барриос (8 лет), Феликс Марадиага (13 лет), Хуан Себастьян Чаморро (13 лет), Медардо Майрена (13 лет), Мигель Мора (13 лет) и Ноэль Видаурре (9 лет). Противники Никарагуа были осуждены за преступления, которые считаются государственной изменой или отмыванием денег, хотя, по данным гуманитарных учреждений, они их не совершали. Некоторым из них придется дополнительно выплачивать штрафы миллионерам, а другие не смогут занимать выборные должности даже после отбытия наказания. «Это недействительные приговоры, они невиновны, мы требуем немедленного освобождения», - заявили в Никарагуанском центре по правам человека (Cenidh), который сопровождал эти дела. Последней была осуждена Чаморро Барриос, дочь бывшего президента Виолеты Барриос де Чаморро, которая неожиданно победила Ортегу на выборах 1990 года. ОНИ ОТМЕЧАЮТ РЕШЕНИЯ КАК НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ «Мы требуем прекращения этих обвинительных приговоров и недействительных судебных процессов, которые происходят потому, что страна сталкивается с диктатурой, которая нарушает права человека людей, которые думают иначе», - подчеркивается в заявлении костариканской неправительственной организации «Коллектив по правам человека Никарагуа Нунка Мас». Урнас Абиертас выявил по меньшей мере семь нарушений в судебных процессах против бывших кандидатов в президенты Никарагуа со стороны оппозиции, среди которых он выделил «произвольные аресты без надлежащего судебного контроля» и «обыски без судебного постановления и без выдачи записи о захвате имущества». Кроме того, «продление предварительного заключения свыше 90 дней», в некоторых случаях до девяти месяцев, «судебные разбирательства по судебным делам и необоснованным доказательствам», «нарушение презумпции невиновности» или «несоблюдение и отказ в средствах правовой защиты для личной выставки». В нем также подчеркивается «запрет задержанным общаться со своими адвокатами до или во время судебного разбирательства», «нарушение публичных слушаний» и «право быть судимым беспристрастными судьями». Арест оппонентов перед выборами 7 ноября заставил 81,5% избирателей воздержаться от участия в выборах в день выборов, согласно данным Open Vollater Boxes, что не принято никарагуанскими властями. На этих выборах лидер сандинистов был переизбран на пятый срок, четвертый подряд и второй вместе со своей женой Росарио Мурильо, на пост вице-президента, в условиях неприятия большей части международного сообщества, включая Организацию американских государств (ОАГ). Согласно данным открытых урн для голосования, 81,5% никарагуанцев воздержались от голосования. Президент Никарагуа заклеймил заключенных и осужденных противников как «предателей родины», «преступников» и «сукиных сыновей империалистов янки». ШЕФ wpr/лфп/ав/лл