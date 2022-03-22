МВФ ожидает, что последствия банкротства России будут ограничены в остальном мире

Вашингтон, 22 марта Влияние возможного банкротства российской экономики на весь остальной мир будет «довольно ограниченным», и поэтому этот сценарий не представляет «системного риска» для мировой экономики, заявил во вторник Международный валютный фонд (МВФ). В виртуальном выступлении с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой «номер два» агентства Гита Гопинат объяснила, что большая часть мировой экономики не сильно подвержена влиянию российского долга и что ее вес «относительно невелик» с глобальной точки зрения. «Конечно, могут быть некоторые банки, которые имеют большую подверженность этим активам и которые пострадают от негативных последствий, но с учетом имеющихся у нас цифр (возможное банкротство России) не является системным риском для мировой экономики», - сказал Гопинат. Гипотетическое банкротство России — это сценарий, над которым спекулировали в последние недели, особенно из-за последствий экономических санкций и обвала рубля, но первый заместитель директора-распорядителя МВФ заявил, что на данный момент у России есть доллары, необходимые для погашения своих долгов. Несмотря на это, он отметил, что по-прежнему существует неопределенность в отношении регулирования и способности России осуществлять такие платежи материально из-за санкций, которые изолировали Россию от мировой финансовой системы. Со своей стороны Георгиева настаивала на высказанной на прошлой неделе идее о том, что война на Украине «означает голод» для Африки, а также более низкий рост и большую инфляцию для остальных стран. ШЕФ дуга/ссса/дмт