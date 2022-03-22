«Я ничего не хотел на свете»: актер Диего Кадавид раскрыл, какой была его борьба с депрессией

Одним из актеров с наибольшим участием в колумбийских постановках является Диего Кадавид, запомнившийся своими ролями в таких постановках, как «Yo soy Betty, la uga», «El cartel de los sapos», «La Saga: семейный бизнес» и «Мечтать ничего не стоит».

Недавно он сыграл Ивана Вальехо в римейке мыльной оперы «Кафе с ароматом женщины», которая в минувшие выходные получила три премии India Catalina. Но именно успех этого формата контрастировал с реальностью Кадавида, который признался в депрессии в течение нескольких лет.

43-летний из Медельина показал в диалоге с Ла Редом, что он страдает от этого состояния, порождая сильные эмоциональные кризисы, которые заставили его задуматься о самоубийстве. В своем рассказе он также рассказал, в чем причина этого состояния и как долго он борется с ним.

«Когда моя бабушка умерла около трех или четырех лет назад, у меня была супер депрессия внизу, как будто я не хочу жить, не было энергии, которая заставила бы меня проснуться, я ничего не хотела в мире», - сказал барабанщик группы «The Mills». Кстати, он напомнил, что в детстве у него были признаки тревоги, которая проявлялась во многих отношениях.

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«Я немного пострадал (...) особенно от крайней ответственности; тот, кто ее слушает, скажет, что это нота, но это не круто. Другими словами, все должно было быть сделано идеально для меня, если бы у меня осталась книга или карандаш, я бы набросился на себя, чтобы плакать», - вспоминал Кадавид, детство которого было отмечено заботой родителей, а также бабушки и дедушки; даже отец, психолог по профессии, пытался ему помочь, но момент, когда он решил, что должен получить поддержку глубже.

Несмотря на отсутствие клинического диагноза, ему приходилось идти к близким людям, чтобы поддержать его в каждом из депрессивных эпизодов, упомянув, что после смерти бабушки он почувствовал, что упал на дно.

«(...) Видя себя таким низким и таким близким к самоубийству и думая о том, чтобы выбраться из этого, я сказал: «Эй, мужчины, здесь вы должны остановить балы на этом», добавив, что во время кризиса он всерьез думал о том, чтобы покончить с жизнью; он даже созерцал «время, способ и когда он это сделал».

«Самоубийство — это возможность, о которой я никогда не перестану думать», — сказал Диего Кадавид, вспоминая дело своей бывшей партнерши Лины Маруланды, которая умерла 22 апреля 2010 года, и других близких людей, которые осуществили этот вариант, также сказав, что он согласен с ней.

«Мне кажется, что это вариант, и если вы находитесь в точке, где вы больше не можете, идите. Я чувствую, что у вас есть все права», и в этом смысле он заявил, что в подростковом возрасте пытался покончить жизнь самоубийством и что этот эпизод был «травматичным» для его семьи.

Наконец, он рассказал о случае Джей Балвина, который также признался через социальные сети, что у него есть симптомы, связанные с тревогой и депрессией. В этот момент в своем выступлении Кадавид заявил, что «городской артист» — это человек, который должен всегда иметь очень высокий стандарт; он должен постоянно писать музыку, он должен бодрствовать в 6 утра, играть в 10 вечера (...) Я имею в виду, что у него миллиард долларов, но он ведет слишком сложную жизнь, поэтому понятно, что он страдает от этого».

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