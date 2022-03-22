Уанкайо обыграл UTC 4-3 на закрытии седьмого свидания перуанской апертуры

Sport Huancayo обыграл UTC 4-3 в понедельник на закрытии седьмого дня перуанского футбольного турнира по апертуре, который возглавляет Муниципал.

Победные голы «Рохо Матадора» забили чилийский Карлос Росс за 55 минут, Уго Анхелес (66 лет), Луис Бенитес (77) и колумбийский Виктор Перласа (86).

С этим результатом Уанкайо во главе с аргентинцем Карлосом Десио набрал 15 очков и поднялся на третье место, отстав на одно очко от муниципального лидера.

В последнем матче дня Маннуччи победил Сан-Мартин со счетом 3:1 на стадионе Сан-Маркос в Лиме.

Турнир Apertura - первый из двух турниров перуанской лиги, который завершится в октябре, поскольку через месяц начнется чемпионат мира по футболу Катар-2022.

— Итоги даты:

- суббота

Сайентано - Спорт Бойз 4-1

Сесар Вальехо - Альянса Атлетико 3-1

Кантолао - Мелгар 0-1

Карлос Стейн - Кристал 1-1

Мунисипал - Атлетико Грау 1-1

Бинациональ - университет 1-0

ADT - Аякучо 0-0

- понедельник

Сан-Мартин - Маннуччи 1-3

Должности:

- Оц Дж Г Е П Гк

1. Муниципальный 16 7 5 1 1 14 11

2. Альянца Атлетико 15 6 5 0 1 12 4

3. Спорт Уанкайо 15 6 5 0 1 13 7

4. Ученый 12 7 3 3 1 14 8

5. Двунациональный 12 6 4 0 1 12 5

6. Университет 10 7 3 1 3 12 6

7. Атлетико Грау 10 7 2 4 1 9 8

8. АКТ 10 7 2 4 1 4 3

9. Сесар Вальехо 10 7 2 4 1 7 7

10. Мелгар 10 6 3 1 2 6 8

11. Спортинг Кристал 9 6 2 3 1 9 8

12. Аякучо 7 7 2 1 4 13 12

13. UTC 7 6 2 1 3 10 10

14. Карлос Маннуччи 6 2 0 4 7 9

15. Альянса Лима 5 6 1 2 3 6 8

16. Карлос Стейн 5 7 1 2 4 5 8

17. Спортивные мальчики 5 7 1 2 4 6 12

18. Кантолао 4 7 1 1 5 6 17

19. Сан-Мартин 3 6 1 0 5 5 16

см/но