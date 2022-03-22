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вторник 22 март 2022
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Россия

Организация по наблюдению за осуществлением прав человека просит Уганду закрыть места содержания под стражей, используемые для пыток

Newsroom Infobae

22 март 2022

Human Rights Watch призвала правительство Уганды закрыть незаконные центры содержания под стражей, используемые службами безопасности для подавления оппозиции, в докладе, опубликованном во вторник, с предупреждением об использовании этих сайтов для пыток.

«Human Rights Watch призывает правительство Уганды немедленно закрыть так называемые конспиративные дома и другие незаконные центры содержания под стражей», — заявили в правозащитном агентстве.

Онеге также призвал к немедленному освобождению лиц, содержащихся под стражей в этих местах.

Отчет основан на интервью с 51 человеком, включая 34 бывших задержанных и свидетелей похищения, которые описали злоупотребления, которым подверглись сотрудники полиции и службы безопасности в период с апреля 2019 года по ноябрь 2021 года.

Репрессии усилились в течение двух месяцев до и после выборов 2021 года в Уганде, когда критики правительства, оппозиционные политики и протестующие были незаконно арестованы и исчезли.

Во многих случаях местонахождение задержанных было неизвестно, по данным ОНОПЧ, через год после выборов, на которых был переизбран президент Йовери Мусвени, который железным кулаком правил Угандой с 1986 года.

Опрошенные жертвы сообщили ОНОПЧ, что их затолкали в автомобили, известные как «беспилотники», которые использовались для похищения противников правительства Уганды, а затем были переведены в секретные места содержания под стражей, контролируемые местным разведывательным аппаратом Организации внутренней безопасности (ИСО).

В этих местах жертв, как утверждается, жестоко пытали, когда похитители срывали им ногти, сжигали тела утюгами или подвергали сексуальным надругательствам.

В некоторых случаях на жертв надевали наручники, заковывали цепями и подвешивали к потолку в течение десятков часов подряд, что называется «Рэмбо».

Другие сообщили, что им вкололи неизвестные вещества, пытали электрическим током, а некоторые говорили, что видели задержанных с кирпичами, свисающими с яичек.

Случаи злоупотреблений были задокументированы в отчете парламентского комитета в феврале 2020 года, в котором сообщалось о пытках, применяемых в полиции и центрах содержания под стражей ИСО, и содержался призыв к дальнейшему расследованию.

Однако, по данным HRW, такие расследования не проводились.

сва/аму/нп/нот/мис

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