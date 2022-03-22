Как получить вознаграждение Google, если в его сервисах замечены сбои

14-10-2021 Recursos de ciberseguridad para pymes. Google ha anunciado nuevos recursos para las pequeñas y medianas empresas (pymes) de España para que puedan impulsar los conocimientos en ciberseguridad, que desarrollará en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y mediante alianzas estratégicas con Cepyme y BBVA. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE

У Google есть инициатива, направленная на повышение безопасности своих сервисов с помощью сообщества. Это программа вознаграждения за уязвимость (VRP), которая предлагает исследователям безопасности сообщать об ошибках в своих системах, с тем чтобы сделать их более безопасными.

Компания оплачивает этим специалистам время и усилия, которые они тратят на выполнение этой задачи.

Недавно компания сообщила, что было инвестировано рекордные 8 700 000 долларов. Эта цифра представляет собой значительный скачок по сравнению с 6,7 миллиона долларов, вложенных в прошлом году.

В свою очередь, компания упомянула в своем блоге, что отмеченные наградами исследователи пожертвовали более 300 000 долларов своих наград благотворительным организациям по своему выбору.

О каких инцидентах можно сообщать и как о них сообщать

В принципе, любой веб-сервис, принадлежащий Google или дочерней компании Alphabet (Bet), который обрабатывает достаточно конфиденциальные пользовательские данные, входит в сферу действия программы VRP.

Сюда входят ошибки в облачной платформе Google, приложениях и расширениях, разработанных Google и Verily Life Sciences (опубликованных в Google Play, Apple App Store или Интернет-магазине Chrome), а также некоторые аппаратные средства устройства в компании, такие как Home, OnHub или Nest и другие. Те, кто нашел ошибки и хочет сообщить о них, должны заполнить эту форму.

Уязвимости в Android

В программе для сообщения об уязвимостях есть программа, предназначенная для сообщения об ошибках в экосистеме Android, одна из самых популярных и интересных, поскольку мобильная операционная система является одной из наиболее часто используемых в мире.

Вот награды, которые достигают миллиона долларов, например, уязвимости, связанные с выполнением кода в Pixel Titan M.

Суммы вознаграждения варьируются в зависимости от серьезности ошибки, а также от типа отчета, представляемого при их идентификации.

Более высокие значения оплачиваются за полные отчеты, которые включают высококачественное доказательство концепции, которое воспроизводится в последней версии Android. Чтобы сообщить об инцидентах в экосистеме Android, а также получить более подробную техническую информацию о них, войдите здесь.

Следует отметить, что согласно последнему заявлению, опубликованному Google, общие расходы на Android удвоились в 2021 году: почти 3 миллиона долларов вознаграждения, самый высокий платеж которого составил 157 000 долларов - самый крупный в его истории - был выплачен исследователям, которые предупредили критическую цепочку эксплуатации CVE-2021-39698.

В прошлом году компания запустила сообщество Google Bug Hunting Community, общественный исследовательский портал (фото: RPA Amatech Group)

Стипендиальная программа

С другой стороны, исследователи также могут участвовать в экспериментальной грантовой программе для исследования уязвимости, стипендиальной системы, предназначенной для тех, кто хочет детально проанализировать безопасность своих продуктов и услуг. Чтобы зарегистрироваться для участия в этой программе, вы должны войти здесь.

Суммы грантов варьируются от 500 до 3 133,7 долларов США, в зависимости от типа инцидента, о котором сообщается. Через шесть лет после запуска этой инициативы Google заверила, что в 2021 году она предоставила гранты на сумму более 200 000 долларов более чем 120 исследователям безопасности по всему миру.

Награды за безопасность набора микросхем Android

Он также подчеркнул, что в 2021 году была запущена программа вознаграждений за безопасность наборов микросхем Android (ACSRP), программа вознаграждения за уязвимость, предлагаемая Google в сотрудничестве с производителями этих компонентов, разработанных Android.

Это частный проект, к которому заинтересованные стороны могут присоединиться только по приглашению. В общей сложности ACSRP заплатил этим исследователям более 296 000 долларов за более чем 220 достоверных отчетов о безопасности.

Со своей стороны, Chrome VRP также зафиксировал рекордные цифры, поскольку 115 исследователей этой программы уязвимостей были вознаграждены 333 уникальными отчетами об ошибках безопасности.

Большое охотничье сообщество

В прошлом году компания запустила сообщество Google Bug Hunting Community, общественный исследовательский портал, направленный на обеспечение безопасности и безопасности продуктов Google (Android, Chrome и Google Play) и Интернета.

Это платформа, которая открывается с помощью единой формы безопасности, которая позволяет пользователям и исследователям сообщать об ошибках безопасности и предлагает интерактивные возможности, среди прочего, через игры и таблицы лидеров стран. Чтобы принять участие в этой программе, вы должны войти здесь.

Те, кто заинтересован в улучшении своего обучения в этом отношении, могут получить доступ к доступному контенту Bughunter University, который включает рекомендации и приемы для обнаружения этих проблем.

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