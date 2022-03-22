Как избежать «муравьиных расходов» и сэкономить до 32 тысяч песо в год

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 03ENERO2021.- Aspectos de billetes de diferentes denominaciones, durante el inicio de año siempre es recomendable manejar de forma responsable el dinero para poder atravesar la llamada cuesta de enero. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Одним из видов деятельности, которые могут принести пользу в среднесрочной и долгосрочной перспективе, является экономия, поскольку привлеченные ресурсы могут помочь вкладчикам достичь своих финансовых и личных целей. По данным Национальной комиссии по защите и защите пользователей финансовых услуг (Condusef), одним из самых простых способов начать эту привычку является выделение небольших фиксированных сумм дохода на сбережения, которые не должны представлять никаких экономических последствий.

Хотя существуют разные методы сбора денег, одним из основных препятствий для достижения желаемых целей являются так называемые «муравьиные расходы», которые часто не являются частью расходов вкладчиков, потому что это небольшие суммы денег, которые, по-видимому, не влияют на ваш бюджет, но которые, по сути, оказывают большое влияние на еженедельные, двухнедельные или ежемесячные финансы.

Согласно Condusef, по оценкам, человек, живущий в Мексике, тратит примерно 32 000 песо в год на упомянутые выше расходы. Чтобы сэкономить эту сумму, вкладчики должны избегать как можно меньших расходов, связанных с едой вне дома, напитками, такими как безалкогольные напитки или кофе, платформами для путешествий и даже поездками на выходные.

В среднем мексиканец тратит 32 000 песо на муравьи (ФОТО: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

Однако есть и другие «муравьиные расходы», которые часто не рассматриваются и которые месяц за месяцем появляются в отчетах: платежи за услуги с потоковых платформ. Фактически, чрезмерное потребление цифровых услуг может составлять до 15% дохода, поэтому важно пересмотреть ежемесячный бюджет, выделяемый на это.

Еще одни расходы, которые придется сократить, - это доставка на дом или услуги по доставке, которые стали очень важными в прошлом году из-за пандемии COVID-19, поскольку они были альтернативой укрытию дома без возможности зараза.

Однако сокращение или предотвращение этих расходов также может быть положительным моментом, когда дело доходит до экономии, поскольку средний показатель этой услуги колеблется от 30 до 40 песо, поэтому, если вы заказываете доставку на дом не реже четырех раз в неделю, вы будете тратить 640 песо в месяц, около 7600 песо в год.

Одним из основных препятствий для экономии являются «расходы на муравьи» (Фото: Рон Антонелли/Bloomberg)

Таким образом, можно будет следовать ряду рекомендаций, чтобы сократить такие расходы и добиться эффективной экономии к концу года. Если вы не можете избежать всех этих оттоков денег, вы можете сократить их вдвое и направить другую часть на экономию, поскольку только из-за чрезмерных расходов ежегодное начисление, которое вы можете собрать, составляет 16 тысяч песо.

Другие советы, предлагаемые CONDUSEF для начала экономии, следующие:

1. Составляйте ежемесячный бюджет

2. Научитесь отличать свои вкусы от ваших потребностей

3. Установите цели для ваших сбережений в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе

4. Выделяйте часть своего ежемесячного дохода на сбережения

5. Будьте организованы

6. Ищите возможности для сокращения расходов

7. Если возможно, составляйте ежемесячный бюджет

Если вы считаете, что ваши сбережения будут лучше защищены в финансовом учреждении, убедитесь, что у него есть соответствующие разрешения и правила. Сравните и выберите банковские учреждения, их процентные ставки и комиссии. Помимо накопления хорошей суммы денег, которая может работать для инвестирования в бизнес или покрытия ежегодных страховых расходов

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