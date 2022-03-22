Он заявил, что совершил более 600 преступлений, пока не признался журналисту в правде: ужасающий обман комиссара

Шериф Джим Баутвелл чувствовал, что трогает небо руками. Каждый раз, когда тощий, неряшливый маленький человек с опущенным левым веком над слепым глазом открывал рот гнилых зубов, он признавался в новом убийстве. Ему было достаточно усадить Генри Ли Лукаса в своем кабинете, предложить ему новую связку Pall Mall, купить ему клубничный смузи и спросить его о деле, чтобы он сказал «да», этот мертвец тоже его, еще один.

Для Бутвелла Лукас стал паспортом славы и обещанием светлого будущего. Когда маленького человека арестовали за незаконное хранение огнестрельного оружия в июне 1983 года, шериф Техасских рейнджеров в Джорджтауне отвечал за допрос. Еще одно дело о правонарушении. Возможно, по простой рутине она спросила задержанного о двух нераскрытых делах: исчезновениях пожилой женщины Кейт Рич и подростка Бекки Пауэлл. Лукас, не задумываясь, ответил: «Да, я убил их и расчленил».

Он сказал, что Бекки, 15 лет, была его девушкой и что вместе они несколько месяцев работали у Кейт, которой помогали в доме, где она жила одна; что она убила Бекки, потому что хотела его бросить, и что позже он также убил «старушку»; что он расчленил их и похоронил в разных местах, по частям. Лукас указал места, а Баутвелл нашел останки. Не было никаких сомнений в том, что этот маленький человек был убийцей.

К тому времени рейнджер Джорджтауна узнал, что 47-летний Генри Ли Лукас также убил свою собственную мать в 1960 году, когда ему было 24 года, и отбыл наказание. Он также накопил краткие, но неоднократные шаги по различным тюрьмам для отбывания наказания за мелкие правонарушения. У него было три смерти: у него на руках серийный убийца.

Судебный процесс прошел быстро, и два пожизненных заключения были простой процедурой для присяжных. Единственная неожиданность процесса появилась в конце. Услышав горе, Лукас посмотрел на судью и сказал: « Ну, ваша честь, что нам делать с остальными сотнями женщин, которых я убил? ».





Целевая группа «Генри Ли Лукас»

После этого признания Генри Ли Лукас не оказался в тюрьме штата - его часть для отбывания наказания - а был помещен в камеру в штаб-квартире рейнджеров в Джорджтауне, где была создана целевая группа «Генри Ли Лукас» для расследования этих ста преступлений. Шериф Джим Боутвелл был главным.

По его собственным признаниям, Лукас уже восемь лет претендовал на жертв — мужчин, женщин и детей — практически в каждом штате страны. Он начал убивать в 1975 году и не останавливался до 1983 года, когда был арестован.

Каждое утро Бутвелл выводил заключенного из камеры и водил его в свой кабинет, давал ему сигареты и любой напиток, который он хотел, прежде чем представить ему новое преступление. Лукас, почти без исключения, признал это .

Таким образом, Гергетвон стал Меккой почти для всех полицейских сил Соединенных Штатов, которые отправляли детективов, у которых были нераскрытые дела, чтобы выяснить, был ли Лукас виновником этих преступлений. Столкнувшись со своими вопросами, маленький человечек с опущенным веком и гниющими зубами признался и, кроме того, рассказал подробности, которые могли знать только полиция и исполнитель преступления.

За несколько месяцев допроса он признался в 197 преступлениях, которые ему были предъявлены, при этом поднялся, никто не спрашивал у него сумму его смертей: сначала 200, затем 350 и, наконец, более шестисот .

Шериф Боутвелл координировал допросы посланников полиции, которым приходилось записываться на прием и иногда ждать несколько недель, прежде чем они смогут допросить заключенного. Он также воспользовался ситуацией: давал пресс-конференции, приглашал журналистов взять у него краткое интервью, сам сфотографировался с Лукасом и даже снялся вместе со своим звездным убийцей в короткометражном документальном фильме для японского телевидения.

Я была в центре сцены. Лукас был крупнейшим серийным убийцей в истории Соединенных Штатов.

«Со своей стороны Чарльз Мейсон похож на Тома Сойера», - определил его летописец с изобретательностью.

Он был осужден за одиннадцать убийств и приговорен к смертной казни за одно из них и к пожизненному приговору за остальные. «Я сказал все, что они заставили меня сказать», - признал он стенду (AP Photo/Ted W. Powers)

Подозрительный журналист

В каком-то смысле признания Лукаса были облегчением для всех: полицейские решали дела, которые казались невозможными, родственники жертв могли закрыть болезненную главу, узнав личность убийцы, у СМИ была настоящая листовка по частям, чтобы привлечь внимание общественности, и граждане почувствовали, что общество забрало из себя опасность .

Возможно, из-за всего этого никто не подверг сомнению признания маленького человека. Или почти никто.

В 1980-х годах Хью Эйнсворт имел заслуженную репутацию полицейского летописца. Он проводил исследования самостоятельно, имел хорошие источники, был одним из первых, кто получил информацию и опубликовал книгу с хорошим успехом.

Шериф Джим Баутвелл считал, что Эйнсворт может написать очень хорошую книгу о своем успехе с величайшим серийным убийцей в США и предоставил ему почти неограниченный доступ к расследованию. Он не только позволил ему встретиться с Лукасом наедине - с другими журналистами это всегда было в его присутствии, - но и позволил ему посмотреть записи допросов и даже присутствовать на его неформальных беседах с преступником.

Благодаря этой привилегии Эйнсворт также стал свидетелем интервью Лукаса с японской командой, которая снимала документальный фильм и восстанавливала на земле случай обнаженной женщины в оранжевых чулках, полностью обнаженной жертвы, за исключением этой одежды. Перед камерами Лукас рассказал, как он совершил преступление, в то время как Бутвелл раскинулся рядом с ним. В конце у заключенного осталось всего несколько мгновений и Эйнсворт подошел к нему. Лукас улыбнулся ему и тихо сказал: «Я этого не делал».

Эта фраза - потому что маленький человек не сказал бы ему больше - стала спусковым крючком для недоверия журналиста. В последующие дни он составил хронологический список преступлений, признанных Лукасом, получил большую карту Соединенных Штатов, где он обозначил места и установил расстояния.

Были вещи, которые не закрывались: убийства за тысячи миль с разницей в 24 часа. Не в одном, а в нескольких случаях.

Он написал статью на эту тему. Боутвелл не понравился.

Больше несоответствий

Эйнсворт решила продолжить расследование. Пройдя по предполагаемому следу преступлений и маршрутам, по которым Лукас пошел для их совершения, он обнаружил более тревожную информацию. Дело не только в том, что некоторые расстояния не позволяют одному и тому же человеку находиться в двух местах с такой короткой разницей во времени, но и в том, что он нашел конкретные данные, отрицающие признания.

Он обнаружил, что у Лукаса был проездной билет в городе за тысячи миль от признанного преступления в определенную дату; что он обналичил чек на работе, когда, по его утверждениям, убивал человека в другом месте; одно из преступлений совпало с датой брака Лукаса в другом штате (подтверждено его бывшая женщина) и даже штраф за то, что она не собирала фекалии своей собаки на другом конце страны в день совершения другого преступления. На момент совершения двух преступлений он находился в тюрьме за проступки.

Чем больше он искал, тем больше невозможностей находил. Никто никогда не переходил эти данные .

Он также вступил в контакт с семьями жертв, которые не верили в признания Лукаса и которые считали, что рейнджеры манипулируют им, чтобы закрыть дела. Он знал, что они хотят допросить Баутвелла и что Баутвелл не хотел их принимать или угрожал им завуалированным образом.

Лукас тоже не подходил под типичные профили серийных убийц. Согласно его признаниям, он убивал из огнестрельного оружия, ножей, перебегая на своей машине, удушая, ударяя кулаком, избивая и десятками других способов. У нее не было типичного modus operandi, она не носила систематического характера, и ее жертвы были очень разными.

Столкнувшись со всеми этими доказательствами, журналист подумал: « Либо они нашли величайшего серийного убийцу, либо это худшая мистификация в американской криминальной истории ».

Пока Эйнсворт проводил собственное расследование, прокурор Вик Физелл из округа Макленнан, штат Техас, попытался сбалансировать некоторые нераскрытые дела с признаниями Лукаса, особенно с убийством Риты Салазар и ее парня, чьи тела были найдены за десятки миль в тот же день.

Но признание Лукаса об этих двух смертях не совсем близко, и Физелл рассказал Рейнджерс. На следующий день, когда он хотел получить доступ к цифровым файлам об убийце в государственных и национальных базах данных, он обнаружил на экране своего компьютера фразу: «Доступ запрещен». Было ясно, что они не хотят, чтобы я проводил расследование.

Полиция Уэйко также не была уверена в правдивости трех признаний Лукаса и не доверяла рейнджерам в целом и Боутвеллу в частности. До того, как маленький человек признался, они передали шерифу документы по трем делам, и во время допросов предполагаемый убийца повторил почти все, что они передали Бутвеллу, не добавив ни одной информации.

В величайшей тайне - с согласия начальника местной полиции - два детектива придумали маневр: они передадут шерифу досье по сфабрикованному делу. Результат показал простой и монументальный маневр.

Генри Ли Лукаса сопровождают обратно в камеру после выступления перед СМИ в зоне для посетителей камеры смертников в среду, 24 июня 1998 года в Хантсвилле, штат Техас. Он умер в тюрьме 12 марта 2001 года от застойной сердечной недостаточности (AP Photo/Pat Sullivan)

Заговор рейнджеров

Признания Генри Ли Лукаса были достоверными, потому что в них описывалась одежда, местонахождение и другие детали или обстоятельства, которые могли знать только убийца или следователи по делу.

На допросе детективов из Уэйко предполагаемый серийный убийца признался в преступлении и дал точно все подробности, содержащиеся в файле с фиктивными данными, отправленными шерифу Баутвеллу.

Так стал очевиден modus operandi Бутвелла и, по крайней мере, некоторых из его ближайших людей: он дал Лукасу файлы для чтения, и они показали ему фотографии, чтобы он мог ознакомиться с местами. Вот почему его признания заслуживают доверия . Позже он не указал место, где похоронил жертв, но они отвезли его туда, и он узнал их по фотографиям.

Лукас сделал все это, чтобы угодить Бутвеллу и поддерживать комфортный режим жизни, который у него был в штаб-квартире «Рейнджерс» в Джорджтауне, гораздо лучше, чем в тюрьме штата.

С другой стороны, случайная находка ухудшила положение оперативной группы под командованием шерифа. Случайно рыбак обнаружил на дне озера машину, внутри которой находилось тело Кэролин Червенка, одной из предполагаемых жертв Лукаса. В своем признании предполагаемый убийца заявил, что он расчленил ее и разбросал останки вдоль маршрута, но тело было целое внутри автомобиля. Вскрытие показало, что во время вождения у него случился приступ эпилепсии, и они оказались в озере, где он утонул.

Расследование и репрессии

Прокурор Вик Физелл распорядился провести расследование в отношении оперативной группы, но рейнджерс во главе с главой департамента безопасности Техаса, бывшим заместителем начальника ФБР Джимом Адамсом удалось добиться от них разрешения на проведение внутреннего расследования.

Поскольку он не мог скрыть ложности признаний, полученных через Бутвелла, постановление заключалось в том, что были допущены ошибки, но что шериф и его люди всегда действовали по правилам и с благими намерениями. Дело закрыто.

Это могло выглядеть так, но рейнджеры хотели доказать своих обвинителей. Фаезелл был обвинен в получении взяток, вынужден был уйти из обвинения и предстать перед судом. Присяжные признали его невиновным, но скандальное освещение процесса в СМИ закончило его политическую карьеру и ему пришлось уйти с поста. Годы спустя он выиграл у штата судебный процесс за 58 миллионов долларов, но больше никогда не мог ни за чем баллотироваться.

Хью Эйнсворт перенес очень странное ограбление в своем доме. Они пришли однажды ночью и не забрали никаких ценных вещей. Когда он проверил, он обнаружил, что все, чего ему не хватало, это записи и записи его исследований Лукаса. Через пару дней после ограбления ему довелось пересечься с Бутвеллом, который не разговаривал с ним месяцами. Шериф поприветствовал его и сказал: «Мне так жаль, что тебя ограбили, Хью».

Эйнсворт застыл: он не сообщил об ограблении, он даже ни с кем об этом не обсуждал. Бутвелл передал ему сообщение.

Судебные процессы против Лукаса продолжались. Он был осужден за одиннадцать убийств и приговорен к смертной казни за одно из них и к пожизненному приговору за остальные. «Я сказал все, что они заставили меня сказать», - сказал он присяжным и повторил из камеры смертников.

Брокеры на свободе

Дело было настолько скандальным, что предполагаемый величайший серийный убийца в истории добился того, чего никто, приговоренный к смерти, никогда не получил и не получит от тогдашнего губернатора Техаса Джорджа Буша-младшего. Во время своего срока будущий президент США отклонял все просьбы о смягчении наказания или отсрочке казней путем смертельной инъекции. Всего было зарегистрировано более сотни случаев.

Единственным исключением стал Лукас, так как доказательства показали, что он находился в другом состоянии на момент убийства, за которое был приговорен к смертной казни. « Я знаю, что он совершал другие преступления, но не это », - сказал Буш, когда объявил об этом.

Генри Ли Лукас умер в тюрьме 12 марта 2001 года от застойной сердечной недостаточности.

С тех пор техасские рейнджеры постоянно отказываются возобновить расследование своих сомнительных признаний. Для них это закрытые дела. Однако последствия маневров шерифа Боутвелла продолжают проявляться и сегодня .

Несколько сотрудников полиции штата и Фонд «Холодные дела», с которым сотрудничают родственники предполагаемых жертв Лукаса, продолжали расследовать дела и требовали доказательства ДНК.

Таким образом, им удалось идентифицировать двадцать истинных исполнителей 197 признанных и предположительно доказанных преступлений маленького человека с опущенным веком и гнилыми зубами.

Остальные убийцы все еще на улицах благодаря заговору целевой группы техасских рейнджеров.

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