Харольд Пресиадо наряжается героем: «Даст Бог, и я смогу забить первый гол в составе сборной»

21 марта перед СМИ выступил Харольд Пресиадо, один из первых игроков, который сконцентрировался в сборной Колумбии перед двумя последними матчами южноамериканской квалификации 2022 года в Катаре. Необходимость забить гол, зависимость от других результатов для участия в чемпионате мира и возможность увидеть Джеймса Родригеса в качестве стартера среди тем для разговора. Вот некоторые из его заявлений.

Одна из проблем команды «Триколор» заключается в том, что в последних семи квалификационных матчах не было забито ни одного гола. Хотя в последних матчах были четкие варианты, которые можно было определить, такие форварды, как Мигель Анхель Борха, Рафаэль Сантос Борре и Дуван Сапара, не воспользовались ими, отсюда и позорная серия и вызов новых лиц, таких как Гарольд Пресиадо. Ваша ставка: когда вам предоставляется возможность выйти на игровое поле, вы должны держать мяч в задней части сетки.

«Один как игрок всегда хочет стать новичком, если представится возможность, я надеюсь выложиться на полную, а если нет, то на двести процентов поддержать своих товарищей по команде. Не дай бог, что мне предоставят возможность и забить первый гол в составе сборной, о котором я мечтал и мечтал. Нападающие проходят серию, составы хорошо проводят время, будем надеяться, что то, что мы делаем в клубах, удастся повторить и в сборной».

Для preciado, стрелка BetPlay League 2021 II, из которых он выиграл с Депортиво Кали, а теперь бомбардир Сантоса Лагуны, где он набрал 5 очков, нет необходимости менять тактический подход команды в последних нескольких обязательствах. Для него вопрос такой же простой, как маркировка, когда у него есть выбор.

«Нам не нужно делать ничего другого, просто забивайте голы, которые определяют матчи, прежде чем не повезло забить их, надеюсь, мы сможем использовать имеющиеся у нас варианты (...) Лично в качестве вингера или девятки я чувствую себя комфортно, сегодня играю там, но на обеих позициях чувствую себя хорошо. Если учитель захочет поставить меня на эту должность, у меня будет лучшая доступность».

Хотя Колумбия побеждает в четверг, принимая Боливию на стадионе Метрополитано и во вторник, 22 марта, посетив Венесуэлу в Гайане, следует ожидать, что Перу и Чили забьют как можно меньше, чтобы получить место на чемпионате мира. Это, несомненно, подразумевает определенный уровень давления на игроков, хотя для Пресиадо его товарищи по сборной имеют возможность предположить это.

«Мы умственно сильны, это футбол, каждый день идет реванш, а против Боливии у нас есть матч, в котором мы надеемся, что сможем забить. Мы знаем, что играли в финал, чтобы подумать о Катаре, мы знаем, что это непросто, мы должны верить и, доверяя Богу, мы добьемся успеха, но прежде всего нужно подумать о Боливии. Все мы знаем, что против Боливии мы играли финал, три очка являются ключом к продолжению борьбы, мы сосредоточены на том, чтобы сделать еще один шаг».

Пресиадо также спросили на пресс-конференции о его предпочтении Джеймсу Родригесу или Хуану Фернандо Кинтеро, но он был осторожен в своем ответе.

«Мы все знаем, что они отличные игроки, наши трещины, но кто бы их ни задумал, я знаю, что они всегда будут делать это наилучшим образом, чтобы победить. Мы все хорошо проводим время в наших клубах и надеемся показать это в сборной».

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