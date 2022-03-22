Гильермо Бермехо после предложения Франсиско Сагасти: «Прекратите продавать дым президенту случайно»

В связи с этим законодатель указал, что бывший президент «лжет», поскольку, пытаясь содействовать сбору подписей, он предлагает внести законопроект на пленарное заседание конгресса, чтобы проголосовать по нему и, таким образом, провести референдум.

«Сагасти лжет. Имея 75 000 подписей, референдум не состоится. Это касается законопроекта, который призывает к проведению выборов, которые будут проходить путем голосования в конгрессе, а затем только на референдуме. Прекратите продавать дым президенту случайно», - заявил конгрессмен Бермехо в своем официальном аккаунте в Twitter.

В свою очередь, парламентарий Народного обновления Алехандро Муньянте, который также говорил об этой мере, представленной Сагасти, был парламентарием Народного обновления, который говорил о предложении бывшего главы государства и считал, что главной проблемой в стране является «институциональный кризис».

«Если кто-то утверждает, что продвижение всеобщих выборов — это единственный выход из кризиса, то он преследует политический лозунг. Структурная проблема страны — институциональный кризис. Кризис усугубляется икрой, которые, как ни парадоксально, просят их всех уйти сегодня», - заявил он перед лицом кризисов, которые переживает страна после жесткого допроса президента Педро Кастильо.

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛ ФРАНСИСКО САГАСТИ ПЕРЕД ЛИЦОМ ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА В ПЕРУ?

Во время интервью, предоставленного для программы «Четвертая власть», бывший президент Франсиско Сагасти высказался и без колебаний выступил с предложением перед лицом политического кризиса в стране. Однако его проект не был хорошо воспринят некоторыми секторами.

«Если мы хотим, чтобы у граждан были рабочие места, здравоохранение, образование, инвестиции, давайте воспользуемся сырьевым бумом, давайте не парализовать две основные шахты, которые у нас есть в нашей стране, и если позиция исполнительной власти и Конгресса не изменится, с этим сочетанием конфронтации и тайного граждане могут воспользоваться правом запрашивать конституционную поправку для сокращения президентского срока и срока полномочий в конгрессе. 75 600 подписей (нужны) «, - сказал он.

Сагасти добавил, что должна быть достигнута договоренность о том, какие «минимальные изменения» должны быть внесены в Конституцию, чтобы сократить сроки и осуществить избирательные реформы, которые «помогут» фильтровать кандидатов и заставить конгрессменов и исполнительную власть соответствовать требованиям страны.

«В противном случае политическая нестабильность, экономическая неопределенность, коррупция и административный хаос будут иметь негативные последствия для всего населения, особенно для наиболее уязвимых», - сказал он.

КАСТИЛЬО БУДЕТ ПЕРЕД КОНГРЕССОМ 28 МАРТА ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИИ

В этот понедельник Педро Кастильо был на перезапуске IEI 197 Niño Jesús в Праге, в районе Луриганчо. Во время короткого контакта с прессой президента допросили о его присутствии на съезде 28 марта, поэтому он ответил эффектно.

«Вы знаете, как все устроено, пока я говорю о путях, тропинках, воде, дренаже, здравоохранении, другие спрашивают нас, еду ли я в Конгресс: я должен пойти туда, куда меня вызывают, если меня вызовут на оконечности холма, я пойду, если меня вызовут в любой уголок страны, я должен идти, потому что я пришел не украсть ни копейки в эту страну и народ нуждается в том, чтобы мы сами заказывали», - сказал он.

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