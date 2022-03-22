Гватемала вступает в финальный этап выборов генерального прокурора

Город Гватемала, 21 марта Гватемала находится на завершающей стадии выборов генерального прокурора и главы прокуратуры на период 2022-2026 годов, что является ключевой позицией в борьбе с коррупцией в центральноамериканской стране. Комиссия по назначениям, отвечающая за выборы, получила документы от нескольких кандидатов в понедельник, в которых они защищаются от возражений против них со стороны гражданского общества, как подтвердила Efe. В настоящее время на выборах генерального прокурора и главы прокуратуры остаются 15 кандидатов, включая адвоката Консуэло Порраса, который занимает эту должность с 2018 года. Комиссия по назначениям выберет шесть кандидатов после анализа всех профилей конкурса и направит их президенту Гватемалы Алехандро Джамматтеи для назначения нового генерального прокурора с 18 мая. По мнению экспертов в этой области, избрание генерального прокурора и руководителя прокуратуры является ключом к борьбе с коррупцией. ЗАЯВИТЕЛИ С ВОЗРАЖЕНИЯМИ Поррас является одним из пяти претендентов, которые получили возражения против него, чтобы избежать его назначения, в частности, за якобы плагиат его докторской диссертации, а также потому, что он был санкционирован в сентябре прошлого года Соединенными Штатами, страной, которая запретила ему въезд на свою территорию за «препятствование» высокоэффективному воздействию случаи. Помимо Порраса, обвинения также получили Оскар Мехия, Анри Элиас, Элисео Киньонес и Хосе Луис Донадо, последний нынешний генеральный прокурор страны. Комиссия по назначениям, состоящая из деканов юридических факультетов университетов страны, а также различных должностных лиц, принимает решение о том, принимать ли обвинения против пяти абитуриентов и удалять их из списка. Остальные 10 кандидатов не получили возражений со стороны гражданского общества и остаются кандидатами на эту должность. Согласно гватемальскому законодательству, основными требованиями для того, чтобы быть главой государственного министерства в Гватемале, должны быть старше 40 лет и «признанная честь». Поррас была назначена на этот пост в 2018 году тогдашним президентом Гватемалы Джимми Моралесом (2016-2020), а срок полномочий закончится в мае следующего года после четырех лет пребывания во главе прокуратуры. Нынешний глава организации в последние недели подвергался критике как со стороны местных секторов, так и дружественных стран за преследование нескольких прокуроров, которые начали историческую борьбу с коррупцией в Гватемале в период с 2014 по 2019 год.