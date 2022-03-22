Отличный матч в Пальмасеке: Депортиво Кали не справился со счетом 3:0 в пользу, и Насьональ сравнял счет за час

После 45 минут, когда они наехали на своего соперника, Кали не смог сохранить лидерство в три гола, а «Вердолагас» спас лады против чемпиона Колумбии, где VAR был главным героем после двух пенальти, санкционированных Джоном Хинестрозой.

Нуждающийся Депортиво Кали получил Nacional, который приехал с целью набрать очки в «Небесной ветви». Супердепор не выигрывал с 27 февраля, когда они победили Унион Магдалену со счетом 2:0 в Санта-Марте.

На первых минутах матча команда «Azucarero» вышла на поиски матча и постепенно взяла мяч на подачу Nacional. Давление вступило в силу через 10 минут после пенальти, назначенного Джоном Хинестрозой после фола Дановиса Бангуэро на Веласко.

Через 12 минут Теофило Гутьеррес сменил пенальти по голам, бросив правую ногу вратаря Альдаира Кинтаны на правую штангу, который сделал свое второе подряд появление в стартовом составе.

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Те, кто во главе с Рафаэлем Дудамелем, не сбросили акселератор и достигли второго счета после фола, исполненного Тео из правого сектора, который возглавлял Гильермо Бурдиссо, который с помощью Кинтаны забил свой первый гол футболкой Кали.

На 24-й минуте «Насьональ» пробил гол Депортиво Кали после удара Дорлана Пабона с правого фланга, который Умберто Асеведо отправил угловой.

Девять минут спустя вышел третьим для Кали через Йони Гонсалеса, который получил миллиметровый пас от Тео Гутьерреса, чтобы определить правую ногу, несмотря на то, что мяч коснулся тела Кинтаны.

Во втором тайме Эрнан Дарио Эррера отправил на поле Андреса «El Rifle» Андраде Ярлана Барреры, чтобы создать больше коллективной игры и достичь эпопеи в Пальмасеке.

В начале второго этапа местная команда была близка к четвертой после левого прострела от Йони Гонсалеса, который был оставлен Агустину Вулетичу, который не смог адекватно сращивать мяч, который он оставил для Тео, который возглавил, но мяч врезался в клюшку.

В 73-й игре скидка Nacional поступит через Джонанни Морено, которому помогал Хуан Себастьян Кабаль. Джио выстрелил влево, чтобы одолеть сопротивление Умберто Асеведо. Через четыре минуты Хинестроза назначил максимальный штраф для посетителя после руки в районе Йимми Конго.

Ответственным за исполнение пенальти был Дорлан Пабон на 76 минуте, после того как финишировал на правую штангу, что сделало мяч неудержимым для сахарного вратаря, который увидел, как его гол упал во второй раз. Шесть с конца, у Кали будет явный выбор после санкционированного пенальти, но Тео разбил мяч на клюшку.

По прошествии 86-й минуты судья матча назначил еще один пенальти для Nacional, рассмотрев фол Умберто Асеведо на Мантилье. Снова Дорлан Пабон взял мяч и на этот раз справа положил его посередине, чтобы оставить вещи 3-3.

С этим результатом Nacional набирает 24 очка и частично занимает второе место, в то время как Кали остается в боксе 19 с 8 единицами. На следующий день чемпион Колумбии примет Кортулуа, а Nacional сыграет против Санта-Фе на Атанасио Хирардот.

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