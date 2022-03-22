Гонсало Кетельхон — новый президент BritCham Argentina

BritCham Argentina объявила, что Гонсало Кетельхон назначен президентом организации , которая находится в стране более 100 лет — она была основана в 1913 году как продолжение Британской выставки трейдеров, созданной в 1810 году, и насчитывает более 80 участников. Его роль заключается в поощрении инвестиций и торговли между Аргентиной и Соединенным Королевством.

Кетельхон имеет большой опыт работы в ведущих организациях и командах, развитии каналов продаж, реструктуризации и формировании команды, приобретенных в основном на рынках страховых и финансовых услуг, а также в сфере ИТ, связи и развлечений.

Гонсало Кетельхон имеет степень бакалавра делового администрирования и национального государственного бухгалтера Католического университета Аргентины, имеет программу развития менеджмента в IAE и еще одну в области цифрового бизнеса (UDESA/Minders).

В настоящее время он занимает должность директора по продажам и маркетингу компании Willis Towers Watson Argentina, где он также является членом совета директоров. До своего недавнего назначения президентом BritCham он занимал пост вице-президента учреждения.

К Кетельхону присоединятся Патриция Бинди (HSBC), вице-президент; Хавьер Винокуров (BP), второй вице-президент; Хавьер Маньяско (Беккар Варела), секретарь; Мария Селина Картамил (SMS). Казначей; и Хавьер Эчеверри Бонео (Marval, O'Farrell & Mairal) в качестве казначея.

Крупнейшие британские инвесторы в Аргентине являются членами Палаты, а также многочисленные местные фирмы, МСП и независимые партнеры, базирующиеся в стране и за рубежом.

BritCham является частью сети британских торговых палат в Латинской Америке и Карибском бассейне (BRITLAC), Британских торговых палат BCC, Союза иностранных и Двунациональных торговых палат (UCCEB) и Форума по конвергенции бизнеса (FCE). Он также развивает активную политику отношений с учреждениями в обеих странах, такими как ICC UK - Международная торговая палата Великобритании, ICC Argentina, BACC - Британско-аргентинская торговая палата и Canning House и другие.