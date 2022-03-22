Германия чествует украинского выжившего в нацистских лагерях

БЕРЛИН (AP) — Парламент Германии во вторник почтил память Бориса Романченко, который пережил несколько нацистских концлагерей во время Второй мировой войны и погиб на прошлой неделе во время нападения на украинский город Харьков. Ему было 96 лет.

Мемориал концлагеря Бухенвальд сообщил в понедельник, что Романченко, который пережил Бухенвальд в дополнение к лагерям Пенемюнде, Дора и Берген-Бельзен, был убит в пятницу. По словам ее внучки, в многоэтажное здание, в котором она жила, попал снаряд.

Романченко посвятил себя сохранению памяти о преступлениях, совершенных нацистами, и был вице-президентом Международного комитета Бухенвальда-Доры, добавил он.

В начале заседания парламента Германии во вторник вице-президент Палаты представителей Катрин Геринг-Эккардт напомнила Романченко.

Он был доставлен в Дортмунд, Германия, в качестве принудительного рабочего в 1942 году и был отправлен в концентрационные лагеря после попытки побега в 1943 году. Нацистская Германия вторглась в Советский Союз в 1941 году.

«Его смерть напоминает нам, что Германия несет особую историческую ответственность перед Украиной», - заявил Геринг-Эккардт. «Борис Романченко — один из тысяч убитых в Украине. Каждая перекошенная жизнь напоминает нам о том, что мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эту жестокую войну, которая нарушает международное право, и помочь народу Украины и в ней».

Депутаты почтили минутой молчания память Романченко и других жертв войны.

Романченко «выжил в четырех концлагерях и был убит в российской агрессивной войне против Украины», заявил министр финансов Кристиан Линднер. «Их судьба показывает нам как преступный характер российской политики, так и то, почему Германия солидарна с Украиной, почему мы должны быть солидарны».