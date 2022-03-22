Газпром сохраняет поставки газа в Европу через Украину без изменений

Москва, 22 марта, поставки российского газа в Европу через территорию Украины остаются неизменными, сообщил российский газовый гигант во вторник. «Газпром регулярно поставляет российский газ в Украину для транспортировки (в Европу), сегодня, 22 марта, потребительский спрос в Европе составляет 108 млн кубометров», — заявил пресс-секретарь компании Сергей Куприянов, которого цитирует агентство Интерфакс. Обязательства «Газпрома» по транзиту топлива через Украину предполагают перекачку 40 миллиардов кубометров в 2022 году, или около 109,6 миллиона кубометров в день.