Газпром сохраняет поставки газа в Европу через Украину без изменений

Москва, 22 марта, поставки российского газа в Европу через территорию Украины остаются неизменными, сообщил российский газовый гигант во вторник. «Газпром регулярно направляет российских министров газа в Украину для транспортировки (в Европу), сегодня, 22 марта, европейский потребительский спрос составляет 108 млн кубометров», — заявил пресс-секретарь компании Сергей Куприянов, которого цитирует агентство Интерфакс. Обязательства «Газпрома» по транзиту топлива через Украину предполагают перекачку 40 миллиардов кубометров в 2022 году, или около 109,6 миллиона кубометров в день. ШЕФ мос/джак