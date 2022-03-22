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вторник 22 март 2022
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Россия

Гави признан третьим лучшим молодым игроком мира

Newsroom Infobae

22 март 2022

Написание спорта, 22 марта Андалузский футболист Пабло Паес Гавира «Гави» был выбран третьим лучшим молодым игроком в мире после его прибытия в этом году с «Барселоной», в списке из 50 обещаний, что из наград NXGN 2022 года, которую в этом году возглавляет игрок «Боруссии» Джуд Беллингхэм. Таким образом, всего в 17 лет «Гави» получает признание за свое появление в 2021-22 учебном году, в котором он обосновался в первой команде «Барсы». С момента своего дебюта 29 августа в составе первой команды полузащитник из Лос-Паласиос (Севилья) провел в общей сложности 35 матчей между ЛаЛигой, Лигой чемпионов, Лигой Европы, Суперкубком Испании и Кубком Испании. Его прорыв в первую команду «Барсы» также позволил ему дебютировать в абсолютной сборной Испании, с которой он уже провел 4 официальных матча. Помимо «Гави», приз, присужденный спортивным порталом Goal, также выделил молодых людей из академии «Барсы» Илиаса Ахомача и Алехандро Бальде, которые занимают 18-е и 35-е места соответственно, и игрока «Реала» Бруно Иглесиаса, который занял 50-е место, тем самым закрыв список молодых обещаний. Между первым и третьим местом Беллингема для «Гави» находится игрок «Байер Леверкузен» Флориан Вильц, который завершает подиум. В женской категории лидирует полузащитник «Реймса» Мелчи Дюморне, за ним следуют австралийка из Монпелье Мария Фаулер (вторая) и игрок Сассуоло Хэйли Буджеха. Также следует отметить присутствие в составе команды Бетиса Андреа Медина, восьмого лучшего молодого игрока, и бразильца Барселоны на правах аренды Леванте Джио, занимающего десятое место. ШЕФ vmc/ru

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