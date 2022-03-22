Освобождение бывшего президента Перу Фухимори — это «неприемлемая неудача», считают эксперты ООН

Неминуемое освобождение восьмидесятилетнего бывшего президента Перу Альберто Фухимори, после восстановления его президентским помилованием, является «неприемлемой неудачей» в борьбе с безнаказанностью за серьезные нарушения прав человека, совершенные во время его администрации, сообщила во вторник группа экспертов ООН.

Конституционный суд объявил хабеас корпус основанным в прошлый четверг и восстановил помилование, предоставленное Фухимори в декабре 2017 года и аннулированное перуанским правосудием 10 месяцев спустя.

Это решение «кажется несовместимым с международными стандартами в области прав человека, которые ограничивают применение помилования в делах, связанных с преступлениями против человечности», говорится в заявлении экспертов по правам человека, опубликованном в Женеве.

Они напомнили, что помилование, предоставленное в канун Рождества того года тогдашним президентом Педро Пабло Кучински по гуманитарным соображениям, было сочтено несовместимым с юридическими требованиями.

«Если это не оправдано причинами, явно приемлемыми по внутреннему и международному праву», отмена 25-летнего приговора Фухимори будет «серьезным ударом по правосудию и верховенству закона», заявила группа экспертов в составе Фабиана Сальвиоли, Морриса Тидболла Бинца, Лучано Хазана, Ауа Бальде, Тэ-Унг Байка, Габриэллы Цитрони и Хенрикас Мицкевичюс.

Они также «нарушают право жертв и их семей на правосудие».

«Жертвы нарушений прав человека давно ждали отправления правосудия, и это решение представляет собой болезненную неудачу для них», — добавили они.

83-летний Фухимори страдает фибрилляцией предсердий, фиброзом легких и гипертонией, по словам его врача.

«Гуманитарно Альберто Фухимори не заслуживает смерти в тюрьме», - заявил его семейный врач и единомышленник парламентарий Алехандро Агинага.

Заключенный в тюрьму в 2007 году, Фухимори уже отбыл 15 из своего 25-летнего тюремного заключения за массовые убийства Барриос-Альтоса (15 погибших, включая ребенка) и Ла Кантуты (10 погибших), совершенные военными эскадронами во время его администрации (1990-2000 годы) в контексте войны с террором.

Для того чтобы он покинул тюрьму, которую он занимает на полицейской базе в Лиме, ТК должен уведомить тюремную службу, процедура, которая еще не завершена.

Решение ТК, которое является окончательным, вызвало демонстрации на улицах Лимы в поддержку и против помилования.

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