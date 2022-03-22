Безумие свободного агентства в МЛБ остывает; Охтани твердый

ТЕМПЕ, Аризона, США (AP) Безумие свободного агентства высшей лиги было весело, пока оно продолжалось.

Менее чем через две недели после начала она практически подошла к концу.

Теперь, когда спокойствие вернулось в большую палатку, некоторые более крупные шаги не стали неожиданностью: Фредди Фриман ближе к дому с «Доджерс», Ник Кастелланос выбрал «Филлис» и «Тревор Стори», оставшиеся с «Ред Сокс».

Другие нанятые были более неожиданными: «Близнецы» приобрели звездный торпедный катер «Карлос Корреа», а Крис Брайант удивил большинство игроков в бейсболе, заключив крупную сделку с «Скалистыми горами».

Для команд, которые пропустили звезды, осталось немного.

Аутфилдеры Майкл Конфорто, Томми Фам и Кевин Пилар, вероятно, самые громкие имена, до сих пор не имеющие команды. Справа Джонни Куэто входит в число лучших вариантов питчеров.

Свободное агентство было немного быстрее обычного из-за 99-дневного локаута, который заморозил транзакции со 2 декабря по 10 марта. Президент по бейсбольным операциям «Лос-Анджелес Доджерс» Эндрю Фридман сравнил первые действия свободного агентства с «выпивкой прямо из шланга» во время головокружительных дней переговоров.

В наши дни это больше похоже на питье из обычного источника проточной воды, так как день открытия спорта, 7 апреля, быстро приближается.

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ОХТАНИ ПОДНИМАЕТСЯ НА ХОЛМ

Японская звезда Шохэй Охтани хорошо дебютировал в предсезонном матче в «Ломите», выбив пять игроков и уступив пробежку в двух иннингах (одна треть) «Лос-Анджелес Энджелс».

«Мне очень понравилось мое первое открытие», — прокомментировал Охтани с помощью переводчика.

Прошлогодний MVP Американской лиги ушел в отставку семь из 11 баттеров, с которыми он столкнулся. Он сделал 50 питчей, в том числе 33 забастовки. Планируется провести около 45 запусков.

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PÉRES СОБИРАЕТСЯ В АРИЗОНУ

«Даймондбэкс» внесли некоторые изменения в свой состав питчингов, подписав ветерана-левшу Оливера Переса на второстепенную сделку в лиге и взяв на себя роль левши Калеба Барагара.

40-летний мексиканец хочет сыграть свой 20-й сезон в Высших лигах. Он дебютировал в 20 лет в составе «Сан-Диего Падрес» в 2002 году. Перес провел пять безрезультатных стартов за «Кливленд» в прошлом сезоне, позволив пять попаданий за три иннинга (две трети) и вычеркнув четыре.

27-летний Барагар провел 2,78 ERA в 49 выступлениях за «Джайентс» за последние два сезона.

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MCMAHON ДОСТИГАЕТ СОГЛАШЕНИЯ СО СКАЛИСТЫМИ ГОРАМИ

Скалистые горы Колорадо продолжили свою недавнюю серию покупок после того, как полузащитник Райан Макмэхон согласился на шестилетний контракт на 70 миллионов долларов, который избежал арбитража по заработной плате.