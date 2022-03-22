Фред Рольдан: через 10 дней после госпитализации его семья ждет чуда

Актер Фред Ролдан госпитализирован с 11 марта, так как у него очень агрессивный рак шеи, следует отметить, что в 2021 году это заболевание уже был искоренен и начат на языке, поэтому диагноз был очень разрушительной новостью для его семьи, коллег и общественности.

В интервью утренней программе First Hand семья Фреда Рольдана рассказала, что с нетерпением ждут его выздоровления, но столкнувшись с фатальным сценарием, они поделились, что готовы взять бразды правления культурным центром, который основал драматург, поэтому они возлагали надежды на чудо.

«Мы ждем чуда прямо сейчас, мы, и Фред, и я, конечно, моя мама на 100% готовы продолжить свое наследие, если Бог так решит», - пояснил Маурисио Рольдан.

Фото: твиттер @CarLon_2020

План семьи состоит в том, чтобы не забыть театральную работу, оставленную актером, который дал жизнь более 50 персонажам, и продолжать распространять искусство через культурное место, носящее фамилии режиссера и его партнерши Лупиты Сандовал.

Очевидно, что самое сильное намерение этой семьи состоит в том, чтобы Фред Рольдан выбрался из этой болезни, поэтому его сын Маурисио Рольдан сказал следующее: «Мы ждем, когда он с распростертыми объятиями вылечится на 100%, но если этого не произойдет, мы возьмем бразды правления культурным центром Рольдана Сандоваля», в итоге развлекательная программа Image.

Следует отметить, что Лупита Сандовал посвятила спектакль «История Маугли» Фреду Рольдану, эта пьеса ставится в театре Рафаэля Соланы.

Лупита Сандовал (Фото: Куартоскуро)

Несколько дней назад партнер актера объяснил, что Фред переживает чрезвычайно деликатный и тревожный этап: «Он в очень критической стадии, если он серьезно, он в реанимация, он там всю неделю. Это второй рецидив, который у него есть, потому что у него очень агрессивный рак в шее, он стал очень плохим».

Актер и драматург госпитализирован в Медика-Сур. Теперь известно, что расходы на ее лечение составили более 100 000 песо, поэтому Лупите Сандовал пришлось выиграть штраф, чтобы обратиться за финансовой помощью к другим актерам и широкой общественности.

Хотя мексиканский комик и писатель упомянул, что им не нужна внешняя помощь для оказания неотложной медицинской помощи, она объяснила в Venga la Alegría, что потребность очень сильная, а счета высоки, поэтому она решила открыть банковский счет для получения пожертвований.

(Фото: инстаграм/ @lupitasandovalactriz)

«В последние несколько дней они спросили меня и сказали, что нам не нужны деньги, что проблема заключается в открытии вашего счета, чтобы иметь возможность пользоваться им, но даже не открывать свой счет, поэтому я осмелился, клянусь, я не хотел, но я думаю, что стыд должен быть отложен, когда в этом есть сильная потребность», - сказал актриса утром на ТВ Azteca.

Через свой аккаунт в Instagram Лупита Сандовал обнародовала номер счета, банк и другую информацию для людей, которые хотят пожертвовать. «Пришло время вернуть ему и его семье их переполненную любовь и щедрость на сцене. На этом этапе «TODO SUMA» можно прочитать на изображении.

Согласно его сообщению в Instagram, аккаунт зарегистрирован на имя Федерико Самуэля Ролдана Доу и принадлежит банку Inbursa. Его номер 50036435015, а CLABE - 036180500364350152.

Лупита Сандовал объяснила, что иногда люди считают, что у художников всегда есть финансовые средства, чтобы обслуживать друг друга без забот, но в данном случае это не так, потому что экономия, которую они получили в результате их траектории, была перегружена.

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