Бывший регистратор объясняет, как будет работать цепочка хранения карточек при возможном подсчете голосов

Столкнувшись с критикой со стороны различных политических кругов и недоверием к цепочке хранения избирательных карточек перед лицом возможного пересчета голосов для выборов в Сенат, бывший регистратор Хуан Карлос Галиндо заявил, что в процессе подсчета голосов можно пересчитать, когда свидетелей выборов или собственных кассиров.

В диалоге с W Radio Галиндо пояснил, что эти документы полностью защищены.

Кроме того, он отметил, что ошибки ожидаются, но подчеркнул, что система вносит соответствующие исправления.

Наконец, он призвал к спокойствию, повторив, что «сама система имеет механизмы для исправления проблем, которые могут возникнуть».

«Чтобы сохранить институциональность и достичь истины о выборах, мы приняли решение, в соответствии с бесчисленными несоответствиями в формах Сената E-14 и для спокойствия страны, запросить пересчет всех столов Сената Республики», - сказал регистратор Александр Вега.

То, что произошло в последние дни, оказало огромное влияние на политическую сцену в преддверии президентских выборов, которые состоятся в воскресенье, 29 мая. Густаво Петро, самый сильный кандидат (согласно опросам) и набравший более 4 полумиллионов голосов на межпартийных консультациях Исторического пакта, заявил, что прозрачность выборов должна быть гарантирована, поэтому он решил прекратить посещать дебаты.

«Я приостанавливаю свое присутствие на предвыборных дебатах до тех пор, пока не будет гарантирована прозрачность голосования. Мы будем действовать с максимальной осторожностью и призываем международный надзор действовать оперативно. На данный момент нет прозрачной цепочки хранения по уже подсчитанным голосам», - сообщил кандидат в президенты в своем Twitter-аккаунте.

По поводу пересчета голосов и огромной волны критики со стороны некоторых политических секторов даже президент Иван Дуке высказался и рекомендовал избирательным органам провести пересчет голосов, чтобы обеспечить гарантии вовлеченным гражданам и политическим деятелям.

«С учетом Комиссии по избирательным гарантиям, которая состоится завтра, и чтобы дать гражданам уверенность в прозрачности избирательного процесса, со стороны @CNE_COLOMBIA целесообразно рассмотреть вопрос о проведении общего пересчета голосов на выборах в сенат», - сказал Президент Колумбии.

В последних дебатах, проведенных RCN и союзными СМИ, кандидаты Федерико Гутьеррес из коалиции «Команда за Колумбию», Серхио Фахардо из коалиции Centro Esperanza, Ингрид Бетанкур из партии Oxygen Green и Энрике Гомес Мартинес из Движения национального спасения считают важным провести пересчет голосов.

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