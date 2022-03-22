Продовольствие: правительство стремится к скорейшему соглашению с бизнесменами и угрожает им новым замораживанием цен

Правительство держит в рукаве решительное письмо на случай, если срочный диалог, который оно возобновит во вторник с предпринимателями и супермаркетами в области продовольствия, не увенчается успехом: новое замораживание цен, мера, которую оно уже применяло в начале пандемии и в октябре прошлого года. Эта тень является частью пятиэтапного плана, в соответствии с которым исполнительная власть продвигается, пытаясь сдержать скачок цен в последние недели.

Схема также включает в себя траст, который будет субсидировать местную цену на пшеницу, чтобы это вводимые ресурсы стоили так же, как это было до начала войны в Украине, отказ от увеличения в гондоле ряда продуктов, которые для внутренней торговли не оправданы кризисом в глобальной рынок продовольствия и две последние более целенаправленные меры: «мини-цены на уход» для складов и магазинов по соседству и справочные цены на центральном рынке Буэнос-Айреса для группы свежих продуктов.

Министр производственного развития Матиас Кулфас не колеблясь в понедельник поставил на стол переговоров возможное возвращение максимальных цен - меры, принятой в начале строгого карантина в марте 2020 года, - что, безусловно, было ценовой политикой, вызвавшей наибольшее количество жалоб среди компаний в этом секторе. Максимальные цены подразумевали ограничение стоимости для группы продуктов из базовой корзины, которые были заморожены в соответствии с резолюцией и которые были сняты с охраны лишь почти год спустя. В октябре прошлого года Comercio Internal повторно протестировала эту аналогичную компульсивную схему, также чтобы рассмотреть сценарий ускоренного роста базовой корзины.

У горстки бизнесменов, которые пришли в штаб-квартиру Министерства производственного развития в понедельник утром, чтобы впервые встретиться лицом к лицу с Кулфасом и Роберто Фелетти, возникло ощущение, что правительство не будет стремиться продвигаться вперед в этом направлении. «Они попросили нас пойти на компромисс и остановить мяч, они очень обеспокоены инфляцией в феврале, а также в марте», - сказал исполнительный директор, присутствовавший на встрече перед чиновниками.

Фунес де Риоха, президент МСА и ЭКЛАК, после встречи с Матиасом Кулфасом (Лучано Гонсалес)

Кулфас отметил на пресс-конференции, что «мы считаем, что диалог приносит результаты», но возразил: «Мы неоднократно применяем закон о поставках и при необходимости будем делать это снова». « Мы применили схему максимальной цены и надеемся, что нам не придется возвращаться к этой жесткой схеме. Но если потребуется, будем надеяться, что нет. Мы применяем штрафы, когда возникла нехватка, например, масел», - предупредил министр.

«Во многих областях мы наблюдаем значительный рост на 10, 15, 20 процентов и более. В тех продуктах, которые связаны с пшеницей и мукой, объявление о доверии приводит к стабилизации восстановительной стоимости и возвращению к прежним уровням. Другие продукты будут анализироваться в каждом конкретном случае. Мы хотим обсудить сектор за сектором. Это требование, за которое мы несем ответственность, мы не можем играть с едой», — резюмировал Кулфас.

Правительство считает, что сегодняшняя встреча с представителями пищевой промышленности и супермаркетов была напряженной и что руководители сектора были удивлены официальными заявлениями о чрезмерном увеличении. Они даже жаловались на то, что предприниматели в этом секторе взаимно обвиняют себя и указывали на разные этапы цепочки как на причину роста. «Хайлайтер — это другой», — сказал Кулфас ироничным тоном.

Однако среди самих компаний они смотрят боком из-за роста в последние недели. «Мы выделили 9%, но есть и другие, которые воспользовались преимуществами и увеличили 15%», - фыркнули они из фирмы массового потребления. В этом секторе они считают, что переговоры, которые возобновятся со вторника вместе с внутренней торговлей, также будут включать обновление цен на медицинское обслуживание, запланированное на 7 апреля. «Они собираются попросить у нас больше продуктов и увеличить объем поставок», - предположила одна из пищевых компаний.

Как выяснилось, правительство уже ожидало от игроков пищевой промышленности, что со следующего месяца Pricos Cuidados может обновляться ежемесячно со скоростью 3%, что выше 2%, которые действовали в период с января по этот месяц, когда завершится текущий этап программы контроля цен.

Гондолы супермаркетов демонстрируют нехватку таких продуктов, как лапша

Министр также не исключил идею создания национальной продовольственной компании, идея, которая возникла несколько недель назад по предложению официального министерства социального развития Рафаэля Клейзера. Однако, как и Министерство внутренней торговли в то время, оно ограничилось государственным фондом, который закупает заранее группу свежих продуктов (картофель, лук и помидоры, по оценкам) и устанавливает справочные цены, чтобы избежать влияния сезонности.

С этого вторника массовые потребительские компании, базирующиеся в Копале, начнут парад индивидуально. Конфронтация с внутренней торговлей будет оправдывать рост в последние недели, который не имеет объяснения эскалации глобальных ценностей продуктов питания. В одном официальном офисе они даже упомянули, что есть товары, которые не имеют ничего общего с цепочкой пшеницы и муки, такие как чистящие средства, о которых также говорилось в последние недели.

Согласно данным Indec, в феврале мыло в хлебе, например, увеличилось на 11,2%, в то время как другие товары этой категории, такие как шампунь, лавандина (6,1%), мыло для головного убора (5,8%) и дезодорант (5,1%).

В правительстве они работают в короткие сроки, чтобы завершить переговоры и иметь возможность откатить, с одной стороны, местные цены на пшеницу и муку к февралю и неоправданное повышение к 8 марта. Kulfas даже ожидал, что в среду Feletti объявит о дополнительной мере, которая будет заключаться в новых «ценах на мини-уход» для местных магазинов. Это инициатива, которую исполнительная власть уже опробовала в прошлом году, когда министр внутренней торговли возглавлял Паулу Эспаньол. Он действовал в период с июня по декабрь, и как в отрасли, так и в официальных источниках признают, что он даже не мог начаться.

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