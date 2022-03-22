По словам украинского чиновника, в результате нападения России в Донецкой области погибли пять человек

Город Авдовка на востоке Донецкой области стал объектом российского нападения в понедельник вечером, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек и 19 получили ранения, сообщила во вторник Людмила Денисова, сотрудник по правам человека украинского парламента.

«Пять мирных жителей погибли и 19 получили ранения», - заявил украинский чиновник в Telegram, заявив, что Авдовка была «объектом артиллерийского огня и (российской) воздушной бомбардировки, которая полностью разрушила город».

Авдовка с 30 000 жителей в мирное время расположена на северо-западной окраине города Донецка, промышленного центра на востоке Украины, контролируемого с 2014 года пророссийскими сепаратистами, поддерживаемыми Москвой.

В Лисичанске, в 150 км к северо-востоку от Донецка, еще два человека погибли, трое получили ранения и восемь были спасены из-под завалов после очередного нападения российской армии, добавил он.

В более позднем сообщении в Telegram Денисова сообщила, что российский танк обстрелял в Харьковской области (северо-восток) автомобиль, за рулем которого находилась семья с двумя детьми.

По ее словам, семья кричала, что они гражданские лица, и размахивала белым флагом. Родители и девятилетняя дочь погибли, а 17-летний сын получил ранения, добавил он.

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