Фернандес признает несоответствия с CFK и просит единства

БУЭНОС-АЙРЕС (AP) — Президент Аргентины Альберто Фернандес во вторник признал свои расхождения с вице-президентом Кристиной Фернандес де Киршнер, которые поставили правящую коалицию на грань перелома, и призвал к единству правящей партии, чтобы помешать правоцентристам вернуться к власти в 2023 году.

«Понятно, что у нас нет похожих внешностей», - сказал Фернандес в интервью El Destape Radio о своих разногласиях с вице-президентом и бывшим президентом (2007-2015), которые в последнее время стали более острыми до такой степени, что оба не разговаривают друг с другом, по словам пресс-секретаря президента.

Трения между перонистским лидером и его партнером по власти стали как никогда очевидны во время голосования по закону, который позволил исполнительной власти выполнить соглашение, достигнутое с Международным валютным фондом, о рефинансировании долга в размере около 45 млрд. долл. США, взятого Аргентиной в течение срока действия бывшего президент-консерватор Маурисио Макри (2015-2019).

Вице-президент, ссылаясь на левоцентристское течение в перонизме, которое отвергает МВФ и его политику корректировки, не согласился с условиями, на которых обсуждался пакт.

Закон был принят Сенатом на прошлой неделе и во время голосования Фернандес де Киршнер, глава верхней палаты, отсутствовал как способ выразить свое неодобрение. Как в Сенате, так и в Палате депутатов законодатели, ответившие вице-президенту, проголосовали против соглашения.

Президент указал, что он слушает и уважает тех, кто «не сопровождает» его решения, и что, несмотря на эти расхождения, он не будет тем, кто приведет к срыву правительственного альянса. Но в то же время он оправдал свой авторитет, заявив, что он президент и тот, кто «должен принимать решения» и «вы не можете иметь коллегиальное президентство».

«Я думаю, что мы не можем позволить себе разлучиться по какой бы то ни было причине, будь то нарциссизм, эгоизм, политика», — добавил Фернандес.

Президент признал, что у него нет проблем с тем, чтобы договориться с вице-президентом и ее сыном конгрессменом Максимо Киршнером, лидером течения, которое очень критично относится к правительству, и подчеркнул, что единство правящего Фронта Тодос, пришедшего к власти в конце 2019 года, необходимо для предотвращения возвращение оппозиционного альянса, который у него есть между теми, кто ссылается на бывшего президента Макри.

Отчуждение между Фернандесом и Фернандесом де Киршнером было разоблачено, когда правительственный чиновник несколько дней назад заявил, что вице-президент не ответил на сообщения, отправленные ей ее правящим партнером в знак солидарности с нападением на ее офис 10 марта со стороны протестующих, отвергающих соглашение с МВФ.

Во время лечения в нижней палате несколько протестующих разбили окна офиса вице-президента камнями, причинив ущерб интерьеру. Фернандес де Киршнер выразил сожаление по поводу того, что стал жертвой нападения в связи с его критической позицией по отношению к МВФ, и заявил, что оно было спланировано, не указывая никому в частности.

Президент также защищался от критики группы интеллектуалов по поводу «умеренности» в его руководстве, когда задавался вопросом, что было бы, если бы он не согласился с МВФ и Аргентина понесла прекращение выплат. «Он не был умеренным, он был революционером, но он навредил 45 миллионам аргентинцев», - сказал Фернандес.