Взрыв в лаборатории FES в Сарагосе оставил раненых 3 человека

Около 16:00 произошел взрыв, вызванный скоплением газа в лаборатории факультета высших исследований Сарагосы, который вызвал пожар.

Местные жители говорят, что услышали громкий взрыв, похожий на рев, и обломки падали вокруг. Поскольку это был мост, на факультете не было студентов, только преподаватели, которые утверждали, что работали с химиками в лабораторной зоне.

Секретариат комплексного управления рисками и гражданской защиты сообщил, что аварийные бригады работали над тушением пожара, вспыхнувшего на факультете, ранеными стали трое мужчин в возрасте 39, 47 и 49 лет, которые являются университетскими работниками.

FGJCDMX сообщила, что после событий, зафиксированных на факультете, прокуратура территориальных расследований в Истапалапе инициировала расследование материального ущерба и телесных повреждений.

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