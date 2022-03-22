Эротика и изгнание: Пери Росси празднуют День поэзии в Уругвае

Монтевидео, 21 марта уругвайская писательница Кристина Пери Росси была удостоена чести Национальной академии литературы страны в мероприятии, посвященном Международному дню поэзии, где главными героями были стихи поэта, посвященные изгнанию и женской эротике. Автор, проживающий в Барселоне в течение полувека и удостоенный премии Сервантеса в 2021 году, был отмечен в этот понедельник встречей в Культурном центре Испании в Монтевидео, в которой приняли участие различные ученые, литературные критики и уругвайские поэты. Как было отмечено в презентации президента Национальной академии литературы Вильфредо Пенко, Пери Росси, который является третьим литературным деятелем в южноамериканской стране, получившим самую важную награду в области испаноязычной литературы, после Хуана Карлоса Онетти (1909-1994) в 1980 году и Иды Витале в 2018 году, сделала свой след в уругвайской литературе. «Она писатель, к которому мы испытываем большое уважение и большой интерес, из-за разнообразия ее творчества, которое в 1971 году также рискнуло в поэзию с символическим названием, таким как Evohé», - сказал Пенко, породивший уругвайского писателя и академика Рафаэля Куртуази в качестве модератора встречи. Со своей стороны, исследователь Нестор Сангинетти представил работу профессора и критика Габриэлы Сосы о стихах, которые Пери Росси написал после его изгнания, которые, как и у таких авторов, как Марио Бенедетти (1920-2009) или Онетти, были обусловлены гражданско-военной диктатурой страны (1973-1985). В частности, речь шла о «разумном изгнании», которое испано-уругвайский Фернандо Айнса приписывал Пери Росси, отделив себя от поэзии изгнания, привязанной к его личному опыту, и «выбрал предложение универсального масштаба». Он также упомянул символический характер уругвайской женщины, который в стихах ее «Государства в изгнании» призывал морских деятелей представлять изгнание. В свою очередь, критик Луис Браво рассказал об эротической поэзии Пери Росси, которую он назвал «уругвайским сапфо». Хотя она упомянула, что в своей поэтике «сексуальная дискриминация иногда проявляется в пародии на мужской взгляд», Браво сказала, что, несмотря на то, что она лесбиянка, она «сняла отметку» с ярлыков сексуальной идентичности и сделала ставку на «свободу тела желания». Критик отметил, что уругвайская поэзия сохраняет «ту непочтительность мышления, которая ее характеризует», и иллюстрирует этот намек на сатиру, присутствующий в ее творчестве, коротким стихотворением под названием «11 сентября» как ключ к его самоопределению, чтобы видеть искусство «всегда трансгрессивным». «11 сентября 2001 года, когда башни-близнецы падали, я занимался любовью», — продекламировал Браво, вмешательство которого привело к декламации Пери Росси в озвучивании уругвайских поэтов Валентины душ Сантуш, Регины Рамос и Грасиелы Эстевес, чтобы завершить мероприятие аудиовизуальным произведением. ШЕФ апф/рмп/лаа (фото)