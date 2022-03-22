Пожилые украинцы живут беженцами на станциях киевского метро

Фотографии Фаделя Сенны //Киев, 19 марта 2022 года (AFP) - 77-летняя Валентина Каткова не знает, что заставляет ее больше плакать: проблемы со здоровьем, типичные для ее старости, или факт жизни «похоронен» в киевском метро, чтобы спастись от российских бомб.Как и она, 200 других людей нашли убежище в метро Сырец Станция, к северо-западу от украинской столицы. Большинство спят на одеялах или на матрасах, расставленных на полу, на платформе или в коридорах вокзала. Но Каткова, одетая в сиреневое пальто и вязаную вручную шапку, и другие люди ее возраста наслаждаются плохим комфортом, который дают вагоны метро. Женщина спит в трех синих кожаных сиденьях, на которых расстелила одеяло. Он не может полностью лечь из-за нехватки места. Рядом с ним бутылка воды и пластиковый стаканчик. Его глаза красные от слез, а плач вырезает голос. Он спит там с 24 февраля, когда президент России Владимир Путин решил начать наступление. Его дочь, зять и двое внуков ночуют на перроне станции». Старые здесь. И молодежь на земле», - сокрушается он.Киевское метро, в котором есть несколько очень глубоких станций, служит импровизированным убежищем для тысяч жителей.Поезда ходят по одному пути, а остальные, неподвижные, служат для десятков людей, чтобы спать внутри. 71-летняя Нина Поддубная спит в соседней машине и объясняет, что последние три недели были непростыми. Сначала «мне было очень плохо, у меня была температура», - говорит эта женщина с ясными глазами и глубокими темными кругами. Женщина даже потеряла сознание, а сотрудники метро позаботились о ней. 73-летняя Елена Гусева признается, что среди людей, которые укрываются на этой станции, существует большая солидарность. «Это правда, что есть влажность, и мы можем заболеть, но это не имеет значения, потому что самое главное - остаться в живых», - говорит он.dg/dk/bur/bl/eg —