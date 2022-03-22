Эль Тино Асприлья отправил сообщение тем, кто вошел, чтобы ограбить его ферму: «Им придется убить меня»

Несколько недель назад известный бывший футболист Фаустино Асприлья сообщил, что стал жертвой ограбления на своей ферме, расположенной в муниципалитете Тулуа, Валье-дель-Каука. Через свои социальные сети «Эль Тино» сообщил, что четыре грабителя проникли в собственность и забрали все на своем пути, а также напали на тех, кто охранял это место.

«Сегодня днем на моей ферме Сан-Херонимо в Тулуа (Валье-дель-Каука) четверо мужчин вооружились, напали и напали на людей, которые помогают нам в уходе за домом, и это уже пожилые люди. Они освободили дом и забрали инструменты, предметы домашнего обихода и личные вещи людей, которые нам помогают», — рассказал бывший футболист.

Аналогичным образом, Асприлла, который в настоящее время является участником дискуссии в спортивных программах, прокомментировал, что он подал соответствующую жалобу: «Если у вас есть какая-либо информация, отправьте нам сообщения в DM, и мы свяжемся с вами. Будет вручена награда за выяснение местонахождения этих людей».

Спустя более недели после несчастья «Эль Тино» появился в программе «Я знаю все» на 1-м канале и раскрыл более подробную информацию о том, что произошло. Согласно его рассказу, это был пятый раз, когда преступники похитили это поместье в его родном Тулуа: «Они приставили пистолет к голове дворецкого, человека, который там находится. Они даже угрожали ему, что если он не сдаст вещи, они пойдут за детьми».

После этого историческая справка сборной Колумбии призналась, что он обычно не находится на своей ферме из-за различных обязательств; но, если он присутствует, он заявил, что не будет запуган присутствием грабителей: «Когда-нибудь они найдут меня на ферме, и они наверняка найдут меня Мне придется убить меня, потому что я не позволю украсть».

В последние часы секретарь по вопросам сосуществования и гражданской безопасности долины Вальтер Камило Мурсия объявил, что для обеспечения безопасности в регионе принимаются специальные стратегии: «У нас около 400 полицейских из дорожной службы, которые выполняют конкретные контроля в Тулуа, в Буге, и у нас есть дополнительный армейский компонент, который в сельских районах осуществляет деятельность по территориальному контролю и участвует не только в дни выборов, но и обеспечивает надлежащее обеспечение безопасности на уровне департаментов».

Следует напомнить, что пару недель назад сахарные гильдии Procaña и Asocaña, а также Общества фермеров и животноводства (SAG) Валье и Каука призвали Генеральную прокуратуру, национальное правительство и губернаторов обоих департаментов принять конкретные меры по борьбе с отсутствием безопасности и насилие.

В прошлом Асприлла сообщал о нескольких ограблениях против него. Один из них состоялся в Боготе в марте прошлого года. Как он объявил в то время, через цифровые платформы некоторые воры воспользовались тем фактом, что он пошел к кассиру на севере столицы, чтобы разграбить свой автомобиль, на Parque de la 93.

«Я подошла к кассиру, и они разбили мне стекло. Они достали сумку, которая у меня была здесь. [...] Я опоздал на одну минуту, на минуту. Я зашел в кассир, вышел и мое стекло уже было разбито», - сказал он в свое время.

Еще в прошлое, в 2019 году, воры ворвались на его ферму в Сан-Херонимо, похитив пять коров. Среди этих животных также был украден бык, которого Асприлла называла «Лагримон». Национальная полиция продвинула соответствующие операции и смогла восстановить их через несколько часов после того, как бывший футболист сообщил о событиях.

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