Сальвадор снизит НДС на топливо

САН САЛЬВАДОР (AP) — Президент Найиб Букеле объявил в понедельник о снижении налога на добавленную стоимость на топливо, еще одной мерой его правительства, чтобы попытаться смягчить экономический кризис, который бьет по Сальвадору.

По инициативе президента Конгресс недавно одобрил трехмесячную приостановку сбора двух налогов на топливо, что привело к снижению цены на галлон на 28 центов. Эти два сбора использовались для выплаты пенсий ветеранам войны и субсидии на общественный транспорт.

«Но глобальную инфляцию не остановить, поэтому я направил (в Конгресс) инициативу по отмене большей части НДС на топливо, чтобы удержать цены на низком уровне», — заявил Букеле в Twitter.

В Сальвадоре потребители платят налог в размере 13% за каждый покупаемый галлон. Этот налог является процентным и применяется к каждому галлону топлива, независимо от того, бензин это или дизельное топливо.

В результате высоких международных цен на нефть Министерство экономики объявило, что со вторника топливо подорожает на 32-43 цента по стране.

Букеле заявил, что если Конгресс одобрит эту новую реформу, сниженная цена вернется в среду, поэтому повышение рыночных цен вступит в силу только во вторник. Президент призвал бизнесменов не передавать повышение своим клиентам, но также послал сообщение потребителям: «Сегодняшнее снижение цен возвращается в среду, поэтому не ставьте газ завтра. Играйте сегодня или со среды».

Чтобы смягчить экономический кризис, который усугубился вторжением России в Украину, однопалатный Конгресс одобрил приостановку и два налога на топливо. Кроме того, на один год отменена оплата тарифов на 20 продуктов, включая зерновые, масла, сливочное масло, пшеничную крупу, фрукты и овощи, а также корма для животных.

Для предотвращения повышения тарифов на проезд в общественном транспорте проводится интенсивная мониторинговая кампания, и разрешения на проезд уже приостановлены для 293 единиц, а арест бизнесмена и нескольких водителей, повысивших тарифы, было приказано арестовать.

В недавнем послании нации Букеле сказал, что из-за пандемии кризис цепочки поставок в прошлом году усугубился, и все продукты выросли в цене, и заверил, что «в этом году у нас была самая высокая инфляция за последние десятилетия».

Президент подчеркнул, что кризис в Сальвадоре не исходит из страны, а носит глобальный характер и усугубляется конфликтом в Украине.

«Мы не находимся в состоянии войны, мы не имеем никакого отношения к войне. Однако нам придется за это заплатить», - сказал он.

По словам Букеле, «конфликт между Россией, Украиной и НАТО» влияет на цены на нефть, электроэнергию, природный газ, пропан и удобрения и, как следствие, на цены на определенные продукты питания.