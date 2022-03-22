Эквадор борется с потерями, чтобы сразиться с Парагваем на чемпионате мира

Во вторник тренер Густаво Альфаро заявил, что Эквадор, пострадавший от отсутствия некоторых цифр, ищет игроков в «лучших условиях» для решающего матча с Парагваем в предпоследний день отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Мне нужны одиннадцать игроков, которые имеют 100% своих шансов, потому что то, что мы будем играть, — это не что иное, как отбор на чемпионат мира, и именно здесь мы должны попытаться поставить игроков, которые находятся в лучшем положении, чтобы противостоять этому вызову, который будет физическим, футбольным и ментальным», - сказал Альфаро. на пресс-конференции.

Эквадор, занявший третье место в южноамериканской квалификации с 25 очками, очень близок к тому, чтобы выиграть прямой билет в Катар наряду с уже прошедшими квалификацию Бразилией и Аргентиной.

Аргентинский тренер, который впервые возглавляет национальную сборную, посетовал на поражение триколора в матче следующего четверга, который состоится в Сьюдад-дель-Эсте в Парагвае.

Национальная сборная Эквадора не будет участвовать в этом матче с Мойзесом Кайседо, Аланом Франко и быстрым Гонсало Платой из-за дисквалификации.

Среди травмированных и сомневающихся - Ромарио Ибарра и Эннер Валенсия.

«Мы зависим от количества и качества аутсайдеров», чтобы определить стратегию игры против гуарани, без шансов получить квоту на Qar-2022.

Альфаро признал, что, несмотря на то, что Парагвай остался вне чемпионата мира, его тренер Гильермо Баррос Скелотто хочет «начать давать свой след» команде с молодыми игроками, «которые делают все правильно в своих клубах».

Руль Джереми Сармьенто, со своей стороны, считал, что это будет «трудная» встреча.

«Это будет финал, они не дадут нам ничего сделать, они отдают все, что у них есть. Мы должны быть хорошо сконцентрированы на этом матче и пройти квалификацию в тот же матч», — прокомментировал Сармьенто на той же виртуальной пресс-конференции, посчитав, что матч будет «сложным».

После матча с Парагваем триколор будет измерять силу с альбиселесте в Гуаякиле 29 марта.

До закрытия южноамериканской квалификации осталось всего две игры, Альфаро подчеркнул «чувство сопричастности», которое имеет его команда, состоящая в основном из молодых людей со средним возрастом 23 года.

И он напомнил, что «отношение важнее тактики» на корте.

лпд/ол