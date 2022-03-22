Партия Дутерте поддерживает сына Маркоса на президентских выборах

Манила, 22 марта Партия PDP-Laban, к которой принадлежит президент Филиппин Родриго Дутерте, объявила во вторник о поддержке кандидатуры «Бонгбонга» Маркоса, сына диктатора Фердинанда Маркоса, на пост президента страны на предстоящих выборах, намеченных на май 9. «Сенатор 'Bongbong' Маркос является кандидатом, чья платформа в наибольшей степени соответствует программе президента Родриго Роа Дутерте (...) он является избранным кандидатом, поскольку его видение правительства согласуется с повесткой дня партии PDP-Laban», - говорится в заявлении президента партии Альфонсо Куси. Поддержка ПДП-Лабаном Маркоса противоречит самой причине его рождения в качестве политической организации в 1982 году, поскольку она была основана группой противников диктатуры Фердинанда Маркоса, окончательно свергнутой в 1986 году после мирной революции и умершей в изгнании с Гавайев три года спустя. Куси уточнил на пресс-конференции, собранной порталом Rappler, что позиционирование партии «не переводится автоматически в личную поддержку» от президента к Маркосу, которого Дутерте публично очернил в последние месяцы, обвинив его в том, что он слабый лидер и подразумевая, что он пристрастился к кокаин. Дутерте пока не высказался в поддержку какого-либо кандидата в президенты, но он продемонстрировал свою поддержку своей дочери Саре Дутерте в качестве кандидата в вице-президенты страны в отдельном голосовании от президентских выборов. Сара Дутерте находится в тандеме с Маркосом, баллотируясь от той же партии, что вызвало первоначальный гнев нынешнего филиппинского президента, который хотел, чтобы его дочь боролась за независимую кандидатуру, чтобы стать его преемником на посту главы государства. Маркос, один из самых опытных кандидатов на политической арене и чья кандидатура была подорвана жалобами, которые считают его непригодным к этой должности, потому что он осужден за уклонение от уплаты налогов, возглавляет опросы намерений голосования при поддержке 55% опрошенных, сообщает Pulse Asia Research . Состояние его отца в 10 миллиардов долларов, разграбленное из казны страны, и жесткие репрессии во время диктатуры, похоже, не делают вмятины в выборе «Бонгбонга» Маркоса, движимого большой пропагандистской машиной в социальных сетях. За ней следует нынешний вице-президент Лени Робредо, единственная женщина-кандидат, получившая 21 процент поддержки и пытающаяся показать себя символом сопротивления уходящему президенту Родриго Дутерте и его кровавой войне с наркотиками. Робредо и «Бонгбонг» Маркос уже видели друг друга на выборах 2016 года, когда оба были кандидатами в вице-президенты и на которых Робредо победил плотно. ШЕФ фсг/эндж/ах