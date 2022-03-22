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вторник 22 март 2022
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Россия

Партия Дутерте поддерживает сына диктатора Маркоса на президентских выборах на Филиппинах

Newsroom Infobae

22 март 2022

Партия президента Филиппин Родриго Дутерте во вторник оказала поддержку Фердинанду Маркосу младшему, фавориту на президентских выборах, в то время как ее главный соперник, бывший адвокат Лени Робредо, похоже, набирает обороты.

«Мы поддерживаем кандидатуру «Бонгбонга» Маркоса-младшего, это партийное решение», — заявил Альфонсо Куси, президент ПДП-Лабан и лидер фракции партии, поддерживающей Дутерте.

Он не хотел уточнять, означает ли это решение, что Родриго Дутерте также поддержал Маркоса-младшего, которого нынешний глава государства охарактеризовал как «слабого».

Уходящие филиппинские президенты обычно назначают кандидата, которого они хотят сменить. При этом они рассчитывают получить ряд привилегий и защиту от возможного уголовного преследования.

Пресс-секретарь кандидата Фердинанда Маркоса Джуниора приветствовал эту поддержку, не без предупреждения о «слухах о возможных фальсификациях на (...) предстоящих выборах».

Эта поддержка сына бывшего диктатора страны Фердинанда Маркоса происходит, когда Робредо, нынешний вице-президент, растет в опросах.

Бывший адвокат, обслуживающий самого обездоленного и заклятого врага Маркоса-младшего и Дутерте, Робредо занимает второе место в опросах.

В ходе кампании Маркос-младший пытался избежать публичных дебатов о злоупотреблениях и злоупотреблениях, совершенных в течение двух десятилетий диктатуры его отца, таких как пытки, изнасилования, казни и отвлечение средств.

В 2013 году правительство Филиппин признало жестокое обращение, совершенное в условиях военного положения, и присудило 190 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба более чем 11 000 жертв из 75 000, подавших иск.

мфф-амдж/чвл/нзг/джуф/пз/ес/бл

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