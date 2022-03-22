Партия Дутерте поддерживает сына диктатора Маркоса на президентских выборах на Филиппинах

Партия президента Филиппин Родриго Дутерте во вторник оказала поддержку Фердинанду Маркосу младшему, фавориту на президентских выборах, в то время как ее главный соперник, бывший адвокат Лени Робредо, похоже, набирает обороты.

«Мы поддерживаем кандидатуру «Бонгбонга» Маркоса-младшего, это партийное решение», — заявил Альфонсо Куси, президент ПДП-Лабан и лидер фракции партии, поддерживающей Дутерте.

Он не хотел уточнять, означает ли это решение, что Родриго Дутерте также поддержал Маркоса-младшего, которого нынешний глава государства охарактеризовал как «слабого».

Уходящие филиппинские президенты обычно назначают кандидата, которого они хотят сменить. При этом они рассчитывают получить ряд привилегий и защиту от возможного уголовного преследования.

Пресс-секретарь кандидата Фердинанда Маркоса Джуниора приветствовал эту поддержку, не без предупреждения о «слухах о возможных фальсификациях на (...) предстоящих выборах».

Эта поддержка сына бывшего диктатора страны Фердинанда Маркоса происходит, когда Робредо, нынешний вице-президент, растет в опросах.

Бывший адвокат, обслуживающий самого обездоленного и заклятого врага Маркоса-младшего и Дутерте, Робредо занимает второе место в опросах.

В ходе кампании Маркос-младший пытался избежать публичных дебатов о злоупотреблениях и злоупотреблениях, совершенных в течение двух десятилетий диктатуры его отца, таких как пытки, изнасилования, казни и отвлечение средств.

В 2013 году правительство Филиппин признало жестокое обращение, совершенное в условиях военного положения, и присудило 190 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба более чем 11 000 жертв из 75 000, подавших иск.

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