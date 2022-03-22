Недоверие и нарушения в подсчете голосов задерживают утверждение сената Колумбии

13 марта в Колумбии прошли выборы в законодательные органы для избрания членов Конгресса Республики на период 2022-2026 годов, которые изменили распределение политических сил в Капитолии; но результаты которых были поставлены под сомнение многочисленными группами, партиями и политическими лидерами, что привело к беспрецедентная ситуация в стране и, возможно, незаконная: провести общий пересчет голосов.

Конгресс в Колумбии является двухпалатным, в состав которого входят Палата представителей и Сенат Республики, а также нижняя и верхняя палаты соответственно. Первый состоит из 162 конгрессменов, избираемых на местном уровне в каждом департаменте, а второй — из 102 избранных на национальном уровне сенаторов.

К ним следует добавить пять членов в каждой палате, назначенных партии общин по мирному соглашению Театро Колон, 16 представителей жертв в нижней палате по тому же соглашению и дополнительное место, предоставленное второму по количеству голосов на президентских и вице-президентских выборах, соответственно, 29 мая или, в случае второго тура, проигравшему в этом избирательном туре.

Когда избирательные участки закрылись, в 16:00 в день голосования, жюри, которые являются гражданами, избранными по жребию, на 112 900 избирательных участках, установленных по всей стране, должны были подсчитать голоса на избирательных участках и сообщить о них, чтобы получить первую информацию о результатах.

Присяжные должны заполнить форму под названием E-14 три раза: одну для claveros, одну для делегатов департамента Национального реестра гражданского состояния (избирательного органа) и ту, которая в конечном итоге отправляется, чтобы сообщить о результате, чтобы информация могла быть передана публично. Все три содержат одну и ту же информацию и носят чисто информативный характер.

Той ночью, поздно, потому что жюри в последний раз подсчитывало голоса в Сенате, появились первые результаты, которые показали, что Исторический пакт, коалиция левых и оппозиционных партий во главе с Густаво Петро, был самым голосующим списком.

С учетом 99,41% таблиц, Сенат Колумбии будет состоять из Исторического пакта и Консервативной партии с 16 местами каждая, 15 мест от Либеральной партии, 14 мест от Коалиционного центра Альянса зеленых Эсперанса и 14 мест от Демократического центра; 11 мест для Партия радикальных перемен, 10 членов партии Союза для народа (Партия U) и Коалиция мира и Колумбии Хуста Либрес с 4 местами.

Этот результат стал известен после первой проверки, которая известна как предварительный подсчет голосов и не имеет юридической силы для формирования Конгресса, но служит укреплению доверия между электоратом и партиями в отношении процесса публичных выборов.

Но на этот раз все было не так. Эти результаты доводятся до сведения счетных комиссий, состоящих из судей Республики, которые должны получить голоса, поданные в урнах для голосования, и подсчета голосов, с тем чтобы проверить данные и провести новый подсчет, который определяет, сколько мест получит каждая партия и группа, так называемый подсчет голосов, который после подтверждения Национальным избирательным советом становится официальным результатом.

Подсчет голосов в Колумбии (Колпренса-Серхио Асеро)

Вот где начались проблемы. Исторический пакт узнал из отчетов канцелярии регистратора, что в более чем 29 000 таблицах, то есть 1 из 4, было зарегистрировано ноль голосов за его группу, несмотря на то, что она получила наибольшее количество голосов на национальном уровне. По мнению их свидетелей и наблюдателей, сотни тысяч голосов не были подсчитаны и не доведены до сведения избирательного органа, и они были правы.

Четыре дня спустя канцелярия Секретаря представила предварительные результаты подсчета голосов, и разница в голосовании за эту политическую группу была чуть более чем на 390 000 голосов выше первоначально заявленных, в то время как другие группы были вычтены из числа голосов, которые, по-видимому, были ошибочно приписаны.

Исторический пакт, состоящий из левых партий, которые составляли меньшинство в Конгрессе, получил 19 мест, что на три больше, чем в первом результате. В то время как Демократический и Консервативный центр, правящие партии и Коалиция Centro Esperanza, представляющие умеренные альтернативные движения, потеряли по одному месту.

Политический альянс Петро подтвердил нарушение, которое они осудили как «историческое размытие голосов» с оттенками фальсификации, и результаты были отмечены, не вызывая недоверия к процессу. Но раздражение возникло со стороны правящих партий, в том числе бывших президентов Альваро Урибе, естественного главы Демократического центра, и Андреса Пастраны, лидера консерваторов, который объявил о мошенничестве в пользу левых.

Избирательный процесс предусматривает пересчет голосов только в том случае, если клаверос (судьи) обнаруживают несоответствия в избирательных протоколах или когда партии или кандидаты подают индивидуальные жалобы по одному из 12 существующих оснований. Благодаря этому механизму партии меньшинств вернули себе места на предыдущих выборах.

Однако после разногласий по поводу результатов выборов регистратор Александр Вега при поддержке президента Ивана Дуке обратился с просьбой общий пересчет голосов в связи с выборами в Сенат, в ходе которого были отмечены самые большие нарушения при подсчете голосов. Беспрецедентная ситуация в стране, которая ставит под сомнение процесс, и что именно Национальный избирательный совет будет определять, будет ли он осуществляться или нет.

Секретарь утверждает, что это не было мошенничеством, хотя и были выявлены злонамеренные ситуации, но что это соответствует ошибке в первоначальном отчете о результатах предварительного подсчета в формате форм E-14 и неуважению присяжных инструкций по обработке. Тем не менее, следует отметить, что проверка, проводимая судьями, является обязательной, и нарушения запрашиваются по таблице за столом, поэтому некоторые юристы утверждают, что общая жалоба не будет разрешена законом о выборах.

Алехандра Барриос, директор Избирательной миссии, объяснила в программе Mesa Capital, что дизайн формы оставил ящик для голосования Исторического пакта в небольшом пространстве по сравнению с блоком La U, который был расположен над ним в документе. Из-за этой ситуации, когда сообщали о результатах, в спешке 13 марта некоторые присяжные проигнорировали результаты этой коалиции.

Форма E-14 Исторического пакта и Партии U

Перед выборами в социальных сетях было распространено, что пустые коробки форм были заполнены звездочками, чтобы избежать предполагаемых изменений, свидетельствующих на предыдущих выборах, во избежание мошенничества. Многие присяжные, как заявил Секретарь, откликнулись на это предложение вместо предложения избирательного органа, вычеркнули документы, и это сделало невозможным визуально заметить цифры среди других цифр, сделанных в графах в отчетах о данных.

Национальное правительство учредило Комиссию по избирательным гарантиям для определения порядка завершения опроса и представления официальных данных. В разгар запроса о новом подсчете голосов оппозиция ставит под сомнение хранение голосов, хотя этот процесс еще не завершен.

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