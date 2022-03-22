Диссидент Иван Маркес обвиняется в гибели четырех колумбийских солдат в 1997 году

Богота, 22 марта Прокуратура Колумбии обвинила лидера Инакомыслия ФАРК, известного как «Сегунда Маркеталия», Лучано Марина, также известного как «Иван Маркес», в убийстве четырех солдат и похищении еще одного в ходе событий, произошедших в департаменте Антьокия (северо-запад) в 1997 году в то время как он входил в партизан. Об этом во вторник сообщила прокуратура, которая в заявлении подробно указала, что этим решением был сохранен ордер на арест главы «Сегунды Маркеталия», который был главным переговорщиком партизан FARC по мирному соглашению. Согласно расследованию, проведенному прокуратурой, 2 июля 1997 года спецназ Национальной армии отправился на поиски двух товарищей, пропавших без вести в сельской местности города Куррулао в муниципалитете Турбо. Когда они проводили эту операцию, они столкнулись с Северо-западным блоком вымерших FARC, и там были ранены трое мужчин в форме: капитан Карлос Энрике Видаль Апонте и солдаты Уильям Амадо Суарес и Иван Рамирес Муньос. Вот почему вмешались боевая медсестра Фабио Пинедо Серна и сержант Педро Хосе Гуарнизо Овалле, но когда это произошло, партизаны похитили их и увезли в лагерь. «Трое раненых солдат и солдат-медсестра были убиты выстрелами из острой и винтовки с близкого расстояния. С другой стороны, сержанта похищали почти шесть лет», - добавили в информации. Офицер был спасен в ходе операции, в ходе которой армия пыталась освободить тогдашнего губернатора Антиокии Гильермо Гавирия Корреа; советника департамента по вопросам мира Жилберто Эчеверри Мехию и других сотрудников сил безопасности, которые также находились в плену. ПРИВЛЕЧЕНИЕ МАРКЕЗА «Доказательства указывают на то, что эти события были заказаны тогдашним секретариатом FARC, в состав которого входил также псевдоним «Иван Маркес», который также был координатором фронтов, которые вмешивались в дела Антиокии и Кальдаса», - пояснила прокуратура. Вот почему глава инакомыслия должен отвечать в суде в соответствии с полномочиями за преступления, связанные с убийством при отягчающих обстоятельствах, покушением на убийство защищаемого лица и похищением с вымогательством при отягчающих обстоятельствах. «Иван Маркес», а также Эрнан Дарио Веласкес, также известный как El Paisa, и другие бывшие руководители FARC отказались от мирного соглашения и 29 августа 2019 года объявили о своем возвращении к оружию, заявив о «предательстве со стороны государства Гаванского мирного соглашения». ШЕФ jga/име/ррт