Диас-Канель призывает «не отказываться от целей» туризма, несмотря на трудности

Гавана, 21 марта Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал в понедельник «не отказываться от целей» туристического сектора на этот год, несмотря на «сложный контекст», вызванный пандемией и санкциями США. Выступая на ежегодном подведении итогов Министерства туризма, Диас-Канель подчеркнул стратегическую важность туристического сектора для национальной экономики, поскольку он является второй статьей валового внутреннего продукта (ВВП) и вторым по величине источником иностранной валюты. Он выступал за продвижение «событийного туризма», который, по его мнению, «придает престиж» принимающей стороне и дает Кубе возможность показать «все свои возможности». Он также призвал к творческому подходу к решению проблем и укреплению связей с негосударственным сектором, который зарождается в социалистической стране. Он также напомнил, что в последние годы инвестиционный акцент страны был сделан на туристический сектор, и это должно иметь свое соответствие в области эффективности. В этой связи он признал, что эта приоритетность инвестиций в туристический сектор не всегда понималась «частью населения». Диас-Канель также призвал сектор быть «более боеспособным» в социальных сетях в контексте «идеологической борьбы» и «экономической войны», а также реагировать на группы, пытающиеся «дискредитировать» туризм на Кубе. Кубинский туристический сектор, как и мировой, переживает сложный момент из-за пандемии. Ситуация на острове усугубляется последствиями экономического кризиса. По данным Национального бюро статистики и информации (ONEI), в прошлом году Куба приняла 573 944 международных путешественника, что на 60% меньше, чем в 2020 году. Несмотря на омикрон и войну в Украине, которая привела к краху российского туризма в марте, Министерство экономики и планирования (MEP) сохраняет свою цель охватить в общей сложности 2,5 миллиона международных посетителей к 2022 году. ШЕФ JPM/ррт