Deepfakes, трафик данных и дроны: искусственный интеллект в войне между Россией и Украиной

Искусственный интеллект как оружие войны — сравнительно новое явление. На встрече со студентами в 2017 году, не намереваясь этого делать, Владимир Путин заявил: «Тот, кто владеет искусственным интеллектом, будет доминировать в мире».

Прогнозирование современного оружия, которое будет использовано в противостоянии между Россией и Украиной, манипулирование данными, использование алгоритмов и машинного обучения играют решающую роль в управлении, манипулировании и, прежде всего, сентиментализации общественного мнения. Но, кроме того, эти инструменты могут переломить войну.

Поначалу дипфейки — весьма достоверные фальшивые имитации голоса и видео — могут быть забавными и безобидными, даже если они содержат политический контент. В профиле TikTok @1facerussia, например, показаны дипфейки Путина, в которых он отказывается от еды из KFC или McDonald's от рук президента США Джо Байдена. Несмотря на пародийный тон, видео не собирались передавать за достоверную информацию. Это изменилось, когда на телеканале «Украина-24», а затем в Facebook, YouTube, Twitter, «ВКонтакте» и других социальных сетях появилось видео президента Украины Владимира Зеленского, призывающего граждан и солдат своей страны сдаться России.

Украинская аудитория вошла в состояние недоумения, что привело к виртуальному безумию. Неторопливая речь президента и неподвижность тела в дипфейке усилили драматичность объявления и, прежде всего, его правдоподобность. Между недоверием и недоумением граждан и армии Зеленскому пришлось отрицать подлинность видео. Будучи частым пользователем социальных сетей, его отрицание также было подчинено извращенному порядку эпохи дезинформации, потому что это было не через официальные СМИ, а на платформе Instagram, где он опубликовал свое заявление. Одновременно телеканал «Украина-24» сообщил, что его взломали. Deepfake был удален, и платформы удалили его из социальных сетей, но нескольких минут, которые он распространил, было достаточно, чтобы разрушить доверие к СМИ. Для этого Украина-24 должна была зайти в свой профиль в Facebook, чтобы сообщить о взломе, который произошел на ее собственном канале.

Но прогноз Путина вышел далеко за рамки того, что можно было себе представить в 2017 году. Воинственное использование искусственного интеллекта не ограничивается распространением дипфейков и фейковых новостей. На прошлой неделе американская компания по распознаванию лиц Clearview начала предоставлять украинскому правительству бесплатный доступ к своему программному обеспечению. В своем сопроводительном письме генеральный директор Хоан Тон-Тат предложила способы использования платформы украинскими военными: идентификация российских агрессоров или лазутчиков, распознавание погибших без использования отпечатков пальцев, воссоединение разрозненных и недокументированных семей и разоблачение фейковых новостей. Этот последний пункт показывает хорошее чувство возможности.

Clearview стала одной из самых популярных компаний в этой технике, применив распознавание лиц на банке из более чем 10 миллиардов публичных изображений с разных платформ. Одно из его подключений — самая популярная в России социальная сеть ВКонтакте. Каждого человека на снимках Clearview можно было идентифицировать с максимальной точностью на поле боя или в любом другом сценарии, используя технику распознавания лиц. Алгоритм, адаптированный к течению времени, знает старение: по фотографиям детства он мог узнать взрослого человека.

Ключевым фактом является то, что «ВКонтакте» приобрела известность особенно с начала марта, когда Meta (бывшая группа Facebook) сделала историческое исключение, разрешив на своих платформах сообщения ненависти против России и Владимира Путина. Эта мера в связи с войной запретила одним махом социальные сети. Российское правительство в ответ ограничило доступ к Facebook и Instagram в своей стране. В этом контексте инструмент распознавания лиц Clearview может оказаться смертельным оружием для российской стороны.

Беспилотник Bayraktar во время репетиции военного парада ко Дню независимости Украины в центре Киева, Украина, в 2021 году

Помимо манипулирования данными и использования очень сложных алгоритмов, большая ставка в области искусственного интеллекта делается на создание интеллектуального оружия. В то время как наиболее значительные боевые действия происходят на суше, а не в воздухе, Украина и Россия используют интеллектуальные и автономные беспилотные летательные аппараты. Беспилотники взлетают, приземляются, передвигаются самостоятельно и используют информацию, чтобы избежать людей, пуль и угроз с высокой степенью воздействия. Без необходимости в пилоте, который, рискуя смертью, командует устройствами, единственное действие человека - вести огонь с защищенной военной базы.

В то время как россияне используют дроны-камикадзе, которые самоуничтожаются при взрыве, на Украине они сражаются с турецкими беспилотниками Bayraktar. Солдат, считающийся любимым оружием украинцев, сочинил песню с названием дрона. Песня стала вирусной, была переведена, ремикширована, а затем подвергнута цензуре на YouTube. Это гимн, который делает беспилотник Bayraktar спасением для украинских солдат от того большого неблагополучия, которое они имеют против российской армии. «Монстр Кремля [Владимир Путин] ведет пропаганду/Люди глотают слова/Теперь их царь знает новую звезду...»: звезда Байрактар.

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