Дочери депутата-сандиниста, попавшего под санкции США, покидают дипломатические посты

Манагуа, 22 марта Дочери-близнецы депутата-сандиниста Вальмаро Антонио Гутьерреса Меркадо, получившие санкции Министерства финансов США, покинули свои дипломатические посты в Никарагуа, сообщила во вторник официальная газета La Gaceta. В соответствии с министерским соглашением министр иностранных дел Никарагуа Дени Монкада принял отставку Марии Мишель Гутьеррес Гайтан с поста советника Постоянного представительства Республики Никарагуа при Организации Объединенных Наций (ОАГ), базирующегося в Нью-Йорке. Монкада также принял отставку Марии Фернанды Гутьеррес Гайтан с поста советника с консульскими функциями в посольстве Республики Никарагуа в Швейцарской Конфедерации. Сестры-близнецы были назначены правительством президента Даниэля Ортеги на эти дипломатические должности 22 января 2020 года. Власти не объяснили ни причин отставки сестер Гутьеррес Гайтан, ни того, кто ее заменит. США ЗАПРЕТИЛА ЗАКОНОДАТЕЛЮ ВЪЕЗД Отставка произошла через 12 дней после того, как правительство Соединенных Штатов включило девять высокопоставленных никарагуанских чиновников в список, запрещающий въезд на свою территорию людей, которые оно считает коррумпированными или недемократическими, включая законодателя Гутьерреса Меркадо. По данным США, Гутьеррес Меркадо вместе с председателем Национального собрания Густаво Поррасом и законодателем Вильфредо Наварро были включены в американский список за предоставление правительству Ортеги «инструментов» для осуществления «нападения на демократию». 21 декабря 2020 года Министерство финансов США наложило санкции на сандинистского законодателя за то, что он помог исполнительной власти Ортеги «подорвать демократию» в Никарагуа. Казначейство отметило, что Гутьеррес Меркадо, который в качестве парламентария является председателем Комитета по производству, экономике и бюджету Национального собрания, публично выступил в защиту спорного Закона о регулировании иностранных агентов, в котором говорится, что некоторые физические и юридические лица, получающие средства из-за рубежа, должны регистрировать их и подробно сообщать о них министерству внутренних дел. В результате этой меры все активы и интересы в активах законодателя, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем американских лиц, блокируются и должны быть доведены до сведения Управления по контролю за иностранными активами (УКИА) Министерства финансов. Кроме того, любая организация, которая прямо или косвенно принадлежит 50% или более пострадавших, также блокируется. Гутьеррес Меркадо является депутатом от правящего Сандинистского фронта национального освобождения (ФСЛН) с 1997 года и в настоящее время шестой раз подряд находится в законодательном органе. В Никарагуа 18 апреля 2018 года вспыхнули демонстрации против реформ социального обеспечения, которые переросли в протестное движение против Ортеги, в результате которого в течение нескольких месяцев погибло 355 человек, по данным Межамериканской комиссии по правам человека (МАКПЧ). Политический и социальный кризис обострился после неоднозначных всеобщих выборов 7 ноября, на которых Даниэль Ортега был переизбран на пятый срок, четвертый подряд и второй со своей женой Росарио Мурильо в качестве вице-президента, а его основные претенденты находятся в тюрьме. лфп/ав/кфа