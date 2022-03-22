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вторник 22 март 2022
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Россия

ЮНЕСКО заявляет, что кубинские дети хорошо пишут тексты, но их орфография не работает

Newsroom Infobae

22 март 2022

Гавана, 22 марта, кубинские студенты знают, как писать тексты, следуя предыдущим рекомендациям, но им необходимо улучшить орфографию, согласно исследованию ЮНЕСКО, опубликованному во вторник. Письменный тест Регионального сравнительного и пояснительного исследования (ERCE 2019) показывает, что третьи и шестые классы на Кубе знают, как структурировать текст и снабдить его соответствующими гендерными характеристиками в соответствии с заданным лозунгом и целью. Он также указывает на то, что они демонстрируют достаточность в текстовой области, которая варьируется от словарного запаса до внутренней сплоченности письма, благодаря согласованию предложений. Однако в докладе полагается, что необходимо уделять больше внимания орфографии: «Они должны улучшить связь между звуком и текстом» и «некоторые аспекты соглашений о читаемости должны быть улучшены». 90% учеников третьего класса следовали инструкциям и написали текст в соответствии с руководящими принципами и 80% правильно структурировали первый текст (письмо), хотя во втором (описание) было больше трудностей. Подавляющее большинство придерживалось того, что от них требовалось, и 60% получали согласованные и связные тексты. 40% удалось написать слова, в которых были связаны фонема (звук) и графема (письмо) (независимо от орфографической нормы). Среди кубинских шестиклассников только половина из них адаптировалась к гендерным лозунгам (повествование и письмо), а 70% сохранили согласие. Что касается читаемости, только около 40% соответствовали стандартам орфографии, а 70% получили правильные оценки. В докладе оценивались «дискурсивная область» (коммуникативная цель и соответствие слогану, полу и регистрации), «текстовая область» (лексика, согласованность, согласованность и сплоченность) и «читаемость» (орфография и пунктуация). Региональное бюро образования для Латинской Америки и Карибского бассейна (OREALC/UNESCO Santiago) опубликовало результаты работы пятнадцати стран с целью оценки письменной успеваемости учащихся в регионе. Директор OREALC/UNESCO в Сантьяго Клаудия Урибе подчеркнула, что письмо должно преподаваться «с самых ранних уровней» и «продолжать практиковаться» «намеренно на протяжении всей школьной поездки». Знание того, как писать, является «критической» компетенцией на рабочем месте, продолжил он, потому что «это помогает думать, упорядочивать и передавать идеи, взаимодействовать с другими косвенно и асинхронно, общаться и формировать мысли прочным образом». «Развитие высокого уровня владения письмом является императивом для всех систем образования», - добавил он. В исследовании приняли участие несовершеннолетние из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Коста-Рики, Эквадора, Сальвадора, Гватемалы, Гондураса, Мексики, Никарагуа, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая. ШЕФ JPM/ррт

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