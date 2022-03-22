CSA и Sport Recife измеряются ключом 4

CSA и Sport Recife завтра определят свой пропуск в полуфинал Бразилии - Copa Nordeste 2022. Матч запланирован на 21:35 (аргентинское время) на стадионе Rei Pelé.

CSA и Sport Recife встретятся завтра в 21:35 (по аргентинскому времени). Матч, соответствующий ключевой четверке Бразилии - Copa Nordeste 2022, будет сыгран на стадионе Рей Пеле.

Расписание CSA и Sport Recife, в зависимости от страны

Аргентина: 21:35 часов

Колумбия, Мексика EST и Перу: 19:35

Мексика CST и Никарагуа: 18:35

Mexico Most и Mexico PST: 17:35 вечера

Венесуэла: 20:35 вечера

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