Преступление в La Victoria: PNP захватила второго человека, причастного к убийству двух полицейских за кражу 10 000 подошв у них

Полиция захватила второго киллера, который причастен к преступлению двух полицейских в районе Ла-Виктория. После напряженной проверки войскам удалось выяснить местонахождение этого грозного убийцы.

Давайте вспомним, что убийство этих полицейских произошло 15 марта, поэтому Оскар Касерес Мартинес, гражданин Венесуэлы, не испытывал угрызений совести, когда заявил, что участвует в этих преступлениях.

Сотрудники отдела убийств штата Виктория узнали, что этот венесуэльский гражданин участвовал в преступлении и без всяких колебаний вмешался в него, а затем перевел его в полицейское подразделение для проведения судебных расследований.

Давайте вспомним, что преступление обоих сотрудников полиции было совершено, когда они охраняли перевод денег. Оба были перехвачены четырьмя преступниками, которые ехали на линейных мотоциклах.

Давайте вспомним, что в тот день преступления Анхель Владимир Барриентос Менесес был опознан, когда он бежал после совершения убийства обоих сотрудников полиции.

«В рекордно короткие сроки нам удалось обнаружить и поймать гражданина Перу, который, как только персонал седьмого региона вмешался в дело этого человека, сумел заставить этого субъекта признаться в преступлении, а также рассказал, кто его сообщники. Таким образом, полиция смогла точно знать место, где они планировали это убийство», — сообщил Panamericana TV начальник отдела убийств.

Тем временем полиция все еще проводит расследование, чтобы выяснить местонахождение двух киллеров, которые также участвовали в этом убийстве, где погибли два невинных человека.

«Мы захватили этого парня в районе Комас, где мы также уже составили карту членов преступной организации и тех, кто собирается поймать их в кратчайшие сроки. Нулевая безнаказанность для этих преступников и убийц», — добавил офицер ПНП.

Во время вмешательства, последний причастен к смерти обоих полицейских, у него были обнаружены пакеты с наркотиками, которые будут продаваться, а также через миграцию выяснилось, что у него нет разрешения на въезд в страну и что его документы являются поддельными.

УБИЙСТВО ДВУХ ПОЛИЦЕЙСКИХ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКОЙ

15 марта стало известно, что группа киллеров (4 человека) убила двух полицейских на пенсии, которые охраняли перевод крупной суммы денег. Зная об этом, убийцы, не колеблясь, неоднократно стреляли в них, чтобы сохранить сумму в 10 000 подошв.

«Это были два парня со своим мотоциклом, как обычно, ожидали, но никогда не думали, что они начнут с порыва. Всего было 9 выстрелов, но вот так, чистый взрыв», - сказала женщина, которая была на месте происшествия.

Между тем один из его коллег рассказал Panamericana tv, что два копа в отставке всегда делали этот денежный перевод. «Невозможно, чтобы они были убиты за сумму, которая не превышает 11 тысяч солнц, это невозможно», - сожалеет он.

«Тот, кого оставили в живых, из компании, у него были деньги, чтобы положить их в банк. Мы опекуны, потому что мы копы на пенсии. (...) Это был вздох, мы делаем это каждую неделю. Прискорбно. Вы можете себе представить», - продолжил он.

С другой стороны, после того как полиции удалось поймать первого киллера, он без колебаний сообщил подробности о том, как они планировали это преступление.

«Старики (преступники из Ла-Виктории) называли «Негрито», и этот передал мне слово. Мы приехали из Индепенденсии и встретились в «Метро» в Арриоле. Мы зашли в шесть. Два на каждом линейном мотоцикле, а остальные на микроавтобусе. Нам сказали, что деньги есть. Тот, кто начал снимать, был «негрито», я стрелял в обод. Целью были деньги, которые были там (в машине) «, - сказал он ПНП после своего захвата.

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